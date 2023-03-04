面相｜姜濤入錯行?6大面相睇你做邊行發達　MIRROR最啱做科研是他

我應該從事甚麼工作呢?甚麼工作最適合我呢?對於找工作，尋覓合適自己的職業，大家可能時不時都會有所疑惑，甚至迷失，那到底有甚麼方法可以知道自己適合從事甚麼類別或方向的職業呢?90後玄學家謝柳汝Tasha表示，其實大家都可以從面相的角度，看出自己所適合的職業，以下就由謝師傅來教教大家吧!



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不論作為打工仔或是學生，相信有不少人都曾試過對於自己的職業就業道路，感到迷惘和疑惑。因大家並不知道自己所選擇的職業，是否真的為最「合適」自己的工作。若果大家此時此刻仍然感到迷惘，不妨參考一下以下謝柳汝師父所教路從這6大面相看看你到底適合哪個?

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從6大面相看職業

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1.眼睛黑白分明---決策能力

若果眼睛形狀好、烱烱有神且黑白分明，即代表此人觀察能力強。適合從事管理、行政、總監、決策、分析師等的工作。若那些三白眼，即眼珠很靠上或很靠下，看上去眼白很多，且眼睛偏視， 就代表眼睛不好，相對較不適合。

2.眉粗上揚---體力勞動

如果一個人眉毛粗，長得有序又不亂，而且向上揚，即代表有意志， 如開叉就等於長得不好。如耳仔更有肉，那便適宜做運動員、警察、消防等，需要體力勞動的工作。

3.耳仔厚大長---聆聽力強

耳仔若果是厚，而且大又長，即代表聆聽力強，最適合從事心理諮詢、調研員、採訪員、客服、策劃、科研。

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4.唇色紅---說話能力強

嘴巴代表說話能力，若果嘴唇氣色紅， 顏色好，即說話能力強，嘴唇不可以瘀黑或紫色，那樣即代表不好。如唇紅齒白加上聲線溫柔，就會令人願意聆聽，其適合從事演講、培訓、主持人、公關、客服、服務、銷售、地產、保險等，需要與人溝通多說話的工作，嘴巴亦廚師、餐飲從業員嘅重點。

5.鼻頭有肉---自行創業

鼻子稱為財帛宮，與財相關，鼻得端正，不見鼻孔則為好。若額高飽滿、鼻頭有肉、下巴外兜再加眼睛有神，則最適合做老闆，自行創業。

6.額寬面白---從政界

額寬飽滿有光澤，且面部皮膚顏色較白，則適宜做公務員或從政。 若面部顏色灰黑， 便不好了。

--風水命理並非精密科學，以上內容只供參考。--