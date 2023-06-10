面相｜生得靚都無用？女性感情不順4大特徵　嘴唇薄不善表達情感

很多人都覺得，外表長得漂亮，身旁總是一堆人追求的女生，根本不用煩惱感情不順遂，然而，看看多少漂亮的女藝人還是會遇到渣男，代表就算有一副好皮囊，也還是可能會識人不清。



一起來看看哪些女生就算長得很美，還是可能會因為面相特徵而導致感情不順！

女性感情不順的4大特徵！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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眉形過於淺或過於細

眉毛在面相學中代表情感和人際關係。如果眉毛過於淺或細，代表可能在感情上稍顯被動，對待感情沒有足夠的主動和決斷力，因此在感情生活中可能會遇到一些困難，也會不斷地被不對的人支配。

嘴唇過薄

在面相學中，嘴唇代表感情與溝通能力。嘴唇過薄可能意味著表達情感的能力有限，可能會在關係中出現溝通不順的問題，老是吵架。

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頰骨過高或過突

面相學認為，頰骨過高或突出代表有強烈的自我意識和固執的性格，這可能會在感情關係中造成一些困難，因為過於堅持自我可能會影響與他人的關係，在雙方都沒有人要讓步下，和伴侶的衝突不斷。

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鼻子過短或下翹

鼻子在面相學中象徵財運和社會地位。鼻子過短或下翹可能代表在生活中面臨一些財務問題或社會地位的問題，這些問題可能間接影響到感情生活，對自己也比較沒有自信，即使愛錯了人也捨不得離開。

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