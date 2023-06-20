內地女用卸妝油抺LV包包下場超慘　網民:二萬蚊名牌袋變$200 A貨

用錯方法清潔LV手袋會點？最近有內地網民在小紅書分享自己的LV Monogram（俗稱：老花）手袋整塊貼膜撕下來的影片，隨機引起網民爭議，「LV的暴利由此可見，用便宜的材質賣最貴的錢，良心不痛咩？」，也有不少聲音質疑該手袋是假貨「一眼假的東西」。有內地奢侈品鑑定專家其後在社交平台上拍影片回應，原來是因為做左一件事搞到個手袋咁樣！



前日（16日）有內地網民在社交平台小紅書以「家人們，誰懂啊，這還有救嗎？」為題，分享自己的LV貼膜用卸妝油擦拭手袋表面時掉下，甚至可以整塊撕下來，影片一出隨即吸引大批網民留言，「LV真的會這樣！有的人的小書包都磨沒了」，令不少網民震驚原來LV的手袋不是皮膜一體，而是採用熱壓貼膜技術，貼膜一掉，$20000的手袋即變$200，認為奢侈品都是暴利行業，都是賣牌子，成本低、質量越來越差。

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在影片下方也有不少網民留言質疑該手袋是假貨，認為大部分LV的手袋都十分耐用，甚至能用幾十年，「我的包二十年了，淋過雨，包裏面泡過飲料也沒見這樣啊」，認為只有假貨質素才會如此不堪，樓主其後在留言解釋「包包是真的」，網民便用自己親身經歷提醒樓主可以將手袋送去專櫃處理，「你這如果是真貨，拿去專櫃售後不可能不給你換新的，我有個十多年的LV溶膠了，拿去專櫃直接退了六千多Gift Card」。

有內地奢侈品專家「有間麥動奢侈品之家」其後社交平台上回應網民所疑惑的爭議，專家透過該手袋的固定釘及油邊鑑定該手袋為正品，也並非LV偷工減料令質量變差，LV老花「熱壓貼膜」具有阻燃耐用的特點，但由於樓主所使用的卸妝油酒精含量過高，酒精有腐蝕作用，所以造成手袋脫模的現象。專家建議簡單兩步在家可以輕鬆清潔手袋，若在家擦拭都不能清理污漬，建議大家把手袋送去專業護理店質詢和護理，千萬別好像樓主般，用含有酒精含量的產品清潔手袋啦！

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專家建議簡單兩步在家輕鬆清潔手袋：

第一步：濕毛巾擰乾之後，輕輕擦拭手袋表面。

第二步：再用綿羊油令手袋表面有一層保護膜，滋潤皮層，保持皮質柔軟和皮面光亮。

《開罐》Opener亦就此請教有六年收購寄賣名牌的老店manaddictttt的負責人兼鑑定師Natalie，Natalie回應LV Monogram 的使用時間長，脫膜是十分常見既情況，只要用到破皮、接觸到酒精或化學物品，只要有一個小洞洞可以扯起，就容易成塊扯起了。

現時奢侈品價格水漲船高，加價加得越來越快，Natalie表示因現時奢侈品產量多、成本高，質素的確比之前中古或舊款差。而且近年細袋盛行，細袋比大袋的手工藝技術難道較高，因大部分名牌都系手工製造，假貨因控制成本而用機器製造，有時候甚至假貨比真貨做得更工整，因此手袋機器感強都是其中一個鑒定點。所以如果大家買到不太完美的手袋，其實也不需要太過擔心，但當然都是去返有信心的店鋪或者專櫃買就最安心啦！