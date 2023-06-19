姜濤演唱會｜MIRO場100分鐘即全數售罄　旋拍已經炒到$XXXX一張

Makerville早前公布MIRROR 6名成員Anson Lo、Edan、Jer、 姜濤、AK 及Ian將舉行《MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023/24》個人演唱會，是次演唱會每位MIRROR成員都有最少一場MIRO場供MIRO會員購票。繼Jer和Anson Lo後，今天（19日）姜濤的MIRO場亦於10時準備開售，《開罐》記者實測由10點開賣已hang機，更有姜糖指至11時40分網頁已顯示「全部售罄」。



MIRO會員若先前有於活動頁面登記領取「MIRO專屬代碼」的話，即可憑專屬的「MIRO專屬代碼」購買最多兩張《 KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場演唱會門票，門票於今天10時於快達票網站開售，至11時40分則宣佈全數售罄。

👉姜濤演唱會沉浸式海報被指撞橋 網民狂改圖惡搞阿儀都落水：好襯

是次MIRO場為姜濤個人演唱會的首場，官方預留了7成門票供MIRO優先訂購，而其他場次的七成門票將會公開發售。根據網上討論區及TG群組所述，於11時30分時，$1080及$880價位的門票已經沽清，而$580價位的門票則剩餘少量且已被「Hold飛」；到11時40分時則宣佈全數售罄。

Jer、Anson Lo、姜濤三場Miro場及公售，《開罐》記者都親身搶過。記者曾多次入到揀飛畫面並能順便幫朋友買；Anson Lo場則能夠入到揀飛畫面數次，但全部飛都被其他粉絲「Hold住」。

是次姜濤MIRO場，記者動用了3個裝置、近十個瀏覽器，刷新畫面最少4600次，但直到售罄前都無法進入揀飛畫面，體感上姜濤場的門票的確是最難搶和最多人搶的，不過能否進入揀飛畫面除了看競爭對手數量之外，也要視乎當天的伺服器和網絡速度。

（旋轉拍賣截圖)

越受粉絲歡迎的演唱會自然也越受黃牛黨歡迎，今早開賣不久，二手交易網站就已經出現黃牛黨炒賣姜濤演唱會門票，且暫時看到原價$1080的門票暫時已經炒到$3000一張、原價$880則炒到$2500一張，食水相當深。日前台灣立法機關三讀通過修例打擊「黃牛票」，如果抬價轉售門票，可處以票面定價10至50倍罰款，如果利用電腦軟件大量登錄假帳號搶票，更可判處監禁3年以下並罰款最高300萬新台幣。不知道香港什麼時候才會正視黃牛黨的問題。