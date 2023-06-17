港媽怒呻外傭著Bra Top通屋走　憂老公狂𥄫會出事!一理由堅持少布

香港很多兩職家庭都因為工作忙碌，無暇處理家務瑣事，因而聘用工人姐姐打理家頭細務，保持良好生活品質。不過其實外傭與僱主之間偶有矛盾，最近一位港媽在討論區上發帖，表示家中的工人姐姐在家裡工作時，經常只穿著性感少布的Bra Top通屋跑，令她大感憤怒！



《愛回家》劇照

港媽人妻在香港討論區上發帖，表示家中一直有聘用工人姐姐，也理解因為最近夏天天氣炎熱，大家都想穿得盡量清涼舒適。而家中的工人姐姐也都「清涼上陣」，人妻直言「真係接受唔到工人姐姐因為天氣熱就喺屋企著到勁少布，有時就咁著bra top加短褲走出嚟」、「佢有短袖衫，但唔知點解佢成日都好鍾意著埋啲背心」。

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而且人妻表示「仲要工人姐姐都算身材幾好，小朋友見到佢著咁少都唔係幾好啦」、「開住冷氣佢都著好少」，情況最糟糕的是「我老公望住佢著到咁少布喺屋企行嚟行去，見到老公係到𥄫工人姐姐真係睇到我眼火爆呀！！！」、「睇到流埋口水...我睇到好嬲呢！！」

《隱形戰隊》劇照

對於工人姐姐的上班裝束，女事主表示自己曾經嘗試和工人姐姐溝通，希望對方可以「著多啲衫」。惟工人姐姐就用一個理由反駁她「我怕熱，煮飯會熱死」，令港媽不禁大嘆「畀佢講到我好似好黑心咁熱都要佢著多啲布。但我都只係想佢著件正正常常嘅短袖都好呀」，最終溝通不果，姐姐繼續清涼，港媽繼續嬲豬！

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《金宵大廈2》劇照

網民看帖後就未有安慰事主，反而爆笑地留言表示「我唔想冇得撈，你老公要我咁著㗎！」、「工人變主人」、「係咪你老公意思嚟㗎」，也稱如果要認真解決問題的話，只要每日都將冷氣開到最大，令工人姐姐覺得凍，就自然會著多件衫，不然就只好更換另一位工人姐姐咁話，不過老公就未必會答應囉。

原帖：香港討論區

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