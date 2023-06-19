青衣驚現Cyberpunk風電動小巴 網民嘲似變形金剛：狂派定博派？

今日（19日），網上瘋傳一張綠色專線小巴的相片，該小巴掛上俗稱「T 牌」的試車牌照前往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓驗車，被一眾網民關注的原因是這輛小巴的外形相當搶眼，更有網民直指小巴「勁似變形金剛！」。



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這張小巴相片在網上瘋傳後，有不少網民均對如此「新奇」的小巴抱持負面意見，認為外觀並不討好，「以為係撞車撞到凹咗」、「個車頂係咩料，成隻草猛(蜢)咁」、「用Lego砌出嚟咁Ｘ樣」。

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但也有部分網民認為這輛小巴充滿科技感：「勁似變形金剛」、「請問係狂派定博派？」、「其實幾型，好過一街都係一式一樣嘅小巴」，也有網民笑指在2023年，看到任何令人驚訝的相片之前都要先考慮會不會是AI合成出來的。

（＠Surrealhk）

翻查資料，這輛小巴其實是一輛可換電池的低地台19座小巴SoluBus「金路通」，為本港汽車製造商「瑞昌汽車」和政府生產力促進局轄下的汽車科技研發中心共同研發。環保署於 2021 年 10 月公開邀請電動車供應商，參與「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，「金路通」小巴正是環保署「電動公共小型巴士先導試驗計劃」下六款電動小巴之一。根據製造商向政府提交的文件所指，「金路通」小巴總共有3個型號，充滿電後的續航力分別為77公里、130公里和200公里，售價則由180萬至240萬元不等。