港人遊瑞士慘遭小偷潛入房爆竊　毫無痕跡超弔詭！專揀一類人落手

大家到外旅遊不論是任何一個國家，都一定要提高警覺!日前，有前往歐洲旅遊的港人，就於社交平台大呻指自己在「個個都話安全」的瑞士，被人入酒店房爆竊，賊人更是疑有預謀地犯案，不但毫無爆門痕跡，連門窗都是緊鎖，然而當他們向酒店投訴詢問時，對方竟然態度超冷淡，更連環「講大話」敷衍他們，令他不禁怒呼「唔好以為瑞士好安全」!



日前，有前往瑞士Grindelwald旅遊的港人於連登討論區怒呻指「個個都話瑞士安全，但我哋喺瑞士俾人入酒店房爆竊啊」!他表示自己於當地住了4晚一間名為「Eiger Selfness Hotel」的酒店，然而到退房的前一日，他們在吃晚餐後，回房竟發現有「兩部相機、相機叉電器同埋一條type c to type c cable唔X見咗」，其中一個行李箱的密碼更被人更改，種種的跡象都「好明顯係有人入過我哋間房偷嘢！」

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樓主表示，自己約8時出門吃晚餐，個半鐘後便回到酒店，當時出門前肯定已經鎖好門窗，「出門仲chok多幾嘢道門confirm鎖咗」，但沒想到都會被入房爆竊。為此他們通知酒店職員，並有一位自稱為酒店老闆的人與他們接洽。樓主指酒店老闆聽到他們的經歷後，即呈現出一副「震驚樣」，並表示瑞士爆竊案相當少，他「自己屋企都唔鎖門」，更指是「第一次聽佢間酒店有人被偷嘢」，後來因對方表示警察需要翌日才會到場查看，老闆便讓他們先休息，如有任何情況再行通知。

但到港人離開酒店的當天，老闆卻遲遲沒有消息，直到他們再三追問，對方才表示「原來尋晚警察黎咗check房啦喎，但話無任何breaking in 嘅痕跡」，房卡紀錄亦沒有任何相關紀錄。後來樓主發現原來除了他們之外，有一對馬來西亞的情侶都在「同一晚俾人偷嘢！都係好firm鎖哂門窗！」。樓主更發現，該對情侶於當晚6-7點已經曾曾找過酒店老闆，但老闆「對住我哋仲扮第一次遇到」，後來老闆更承認「過去幾個月都有人係酒店偷野」，即「由頭到尾都係到同我哋講緊大話！」。

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而正當，樓主表示門窗都鎖好，又無人闖入，即明顯是酒店有人用卡入房偷竊，並向其索償時，對方竟然反指他們沒有將貴重物品放在「佢個細過屋企信箱嘅夾萬入面」，更指他們不能「100% guarantee到住客嘅安全」，「THIS IS LIFE」，讓他們別再糾纏，後來樓主亦因趕飛機而選擇離開。

樓主指極度懷疑酒店內是有內鬼「預謀犯罪」，一問之下發現原來「senior staffs」是有權力將房卡紀錄刪除，然而他們當時只是出去吃了個半鐘晚飯，「擺明有人𥄫住我哋出入，一走就action」，加上房間的門窗都鎖上，若沒有撬門又無用房卡，「咁點樣入到黎偷野？」樓主更表示該人是特意選中翌日便要退房離開的遊客落手，因「預咗我哋趕飛機趕行程，留唔到係到搞大件事」，不論是他們還是馬來西亞的情侶都是同樣，對此樓主表示「成件事好鬼！」，更警世指「唔好以為瑞士好安全!」。

帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「Ching住咁大間酒店都俾人偷嘢」，「擺到明係留意咗你哋幾日，等到你就走前就偷」，「扮第一次遇到真係over咗」，有網民就分享指早前於當地旅遊都「差啲俾人偷嘢」，幸好當時家人立即制止，根本沒有哪一個國家是真正「安全」，值錢的東西必定要跟身和買旅遊保險保障自己。