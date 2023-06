港人遊瑞士慘遭小偷潛入房爆竊　毫無痕跡超弔詭！專揀一類人落手

大家到外旅遊不論是任何一個國家,都一定要提高警覺!日前,有前往歐洲旅遊的港人,就於社交平台大呻指自己在「個個都話安全」的瑞士,被人入酒店房爆竊,賊人更是疑有預謀地犯案,不但毫無爆門痕跡,連門窗都是緊鎖,然而當他們向酒店投訴詢問時,對方竟然態度超冷淡,更連環「講大話」敷衍他們,令他不禁怒呼「唔好以為瑞士好安全」!



日前,有前往瑞士Grindelwald旅遊的港人於連登討論區怒呻指「個個都話瑞士安全,但我哋喺瑞士俾人入酒店房爆竊啊」!他表示自己於當地住了4晚一間名為「Eiger Selfness Hotel」的酒店,然而到退房的前一日,他們在吃晚餐後,回房竟發現有「兩部相機、相機叉電器同埋一條type c to type c cable唔X見咗」,其中一個行李箱的密碼更被人更改,種種的跡象都「好明顯係有人入過我哋間房偷嘢!」

樓主表示,自己約8時出門吃晚餐,個半鐘後便回到酒店,當時出門前肯定已經鎖好門窗,「出門仲chok多幾嘢道門confirm鎖咗」,但沒想到都會被入房爆竊。為此他們通知酒店職員,並有一位自稱為酒店老闆的人與他們接洽。樓主指酒店老闆聽到他們的經歷後,即呈現出一副「震驚樣」,並表示瑞士爆竊案相當少,他「自己屋企都唔鎖門」,更指是「第一次聽佢間酒店有人被偷嘢」,後來因對方表示警察需要翌日才會到場查看,老闆便讓他們先休息,如有任何情況再行通知。

但到港人離開酒店的當天,老闆卻遲遲沒有消息,直到他們再三追問,對方才表示「原來尋晚警察黎咗check房啦喎,但話無任何breaking in 嘅痕跡」,房卡紀錄亦沒有任何相關紀錄。後來樓主發現原來除了他們之外,有一對馬來西亞的情侶都在「同一晚俾人偷嘢!都係好firm鎖哂門窗!」。樓主更發現,該對情侶於當晚6-7點已經曾曾找過酒店老闆,但老闆「對住我哋仲扮第一次遇到」,後來老闆更承認「過去幾個月都有人係酒店偷野」,即「由頭到尾都係到同我哋講緊大話!」。

而正當,樓主表示門窗都鎖好,又無人闖入,即明顯是酒店有人用卡入房偷竊,並向其索償時,對方竟然反指他們沒有將貴重物品放在「佢個細過屋企信箱嘅夾萬入面」,更指他們不能「100% guarantee到住客嘅安全」,「THIS IS LIFE」,讓他們別再糾纏,後來樓主亦因趕飛機而選擇離開。

樓主指極度懷疑酒店內是有內鬼「預謀犯罪」,一問之下發現原來「senior staffs」是有權力將房卡紀錄刪除,然而他們當時只是出去吃了個半鐘晚飯,「擺明有人𥄫住我哋出入,一走就action」,加上房間的門窗都鎖上,若沒有撬門又無用房卡,「咁點樣入到黎偷野?」樓主更表示該人是特意選中翌日便要退房離開的遊客落手,因「預咗我哋趕飛機趕行程,留唔到係到搞大件事」,不論是他們還是馬來西亞的情侶都是同樣,對此樓主表示「成件事好鬼!」,更警世指「唔好以為瑞士好安全!」。

帖文一出即引起網民熱論,有網民表示「Ching住咁大間酒店都俾人偷嘢」,「擺到明係留意咗你哋幾日,等到你就走前就偷」,「扮第一次遇到真係over咗」,有網民就分享指早前於當地旅遊都「差啲俾人偷嘢」,幸好當時家人立即制止,根本沒有哪一個國家是真正「安全」,值錢的東西必定要跟身和買旅遊保險保障自己。