韓國最污糟邋遢節日「保寧泥漿節」男女大混戰！80蚊互相捽泥按摩

泰國有出名的潑水節，韓國都有保寧美容泥漿節。但大家又知不知道有甚麼玩，有甚麼看？其實此活動是韓國各大慶典中，最多外國遊客參與的活動，能夠一次過享受海水浴與泥漿的體驗。而且保寧美容泥漿並不是一般的泥，而是有美容功效的泥漿，所以男女老少都可以放心暢玩！



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一年一度的保寧美容泥漿節，今年舉辦活動為期兩星期多。今年會在保寧海洋泥漿博覽會場內的體驗區舉行，所有入場人士均需要收費，分為成人、青少年和兒童3個價位，6,000至12,000韓元不等（大約港幣36至73元）。體驗活動方面有泥漿體驗區、泥漿自助按摩、彩色泥漿彩繪和泥漿美容等。美容泥漿節也有表演和比賽活動分別是泥漿演唱會、泥漿街頭表演和泥漿五人制足球大會、泥漿海盜船等。白天可感受全身濺滿泥漿的樂趣，夜上則可以欣賞各種表演、煙火等。

其實保寧美容泥漿節經已有25年歷史，活動就是為了宣傳保寧泥漿和它的化妝品有神奇功效。韓國保寧沿海盛產泥漿，而且泥漿內有豐富的礦物質成份，對人體有養顏美容的功效。故此，泥漿多用於做成各種美顏產品，特別是面膜。在美容泥漿節嘉年華裡，遊客都可以隨意選購他們的美容產品。

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每個入場人士在入場的時候都可以先把自己弄髒，場內甚至提供「泥漿化妝台」予遊客塗泥漿上身，如果還是不夠髒，還可以走入「泥漿監獄」，困在裡面讓工作人員向你潑灑泥漿。而且無論玩到哪個遊戲，都有一個不變的法則，就是工作人員會隨時隨地幫遊客「加料」不斷補充身上的泥漿，確保每個人都夠髒。

地址：忠清南道保寧市新黑洞

活動時間：2023年7月21日至8月6日 10:00-18:00

費用：成人 12,000韓元、青少年 9,000韓元、兒童 6,000韓元

交通：從保寧（大川）巴士客運站乘搭市區公車前往，車程需時35分鐘