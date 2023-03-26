韓國旅遊｜黑暗榮耀10個韓國獨有文化　巫師超高薪、住呢度係窮L

不少人已追看《黑暗榮耀2》，對於惡霸五人幫最後的下場也拍手叫好，觀眾睇得爽之餘，又有沒有留意到在戲中所反映的韓國文化呢?YouTuber 「韓國主婦Fion대만댁 피욘」近日就上載短片，分析在戲中大家可能不太留意的10個韓國文化。



《黑暗榮耀》圖片

《黑暗榮耀2》近月熱爆網，更被喻為近年韓國難得的神劇，第二季依然沒有爛尾，而且結局相當精彩，宋慧喬更人氣再度，演技備受激賞。其實戲中除了各演員演得好，劇本張力絶對應記一功，而且當中也反映了韓國的生活文化。看看YouTuber「韓國主婦Fion대만댁 피욘」怎樣說！

YouTube頻道 「韓國主婦Fion대만댁 피욘」截圖

1.朴涎鎮媽媽才是朴剋星

YouTube頻道 「韓國主婦Fion대만댁 피욘」截圖

朴涎鎮的媽媽跟朴說，少跟名字有「ㅇ」的人來往，文同珢名字有兩個，孫的名字也有兩個，而媽媽名字其實有四個「ㅇ」，如照巫師所言，朴最不該接近的人應該是她媽媽.

2. 巫師竟是高薪職業

《黑暗榮耀2》影片截圖

韓國薩滿教又稱巫俗，巫師是人與神靈之間的橋樑，巫師工作有占卜和祭儀，在戲中有巫師穿長袍轉圈，其實就是祭儀一環，祭儀價錢蠻貴，平常約200-500萬韓元，貴的要500-1,000萬韓幣元，甚至超過一千萬韓圜。在韓國巫師協會約有30萬會員，不少人會找巫師當私人顧問。

3. 符咒藏玄機

YouTube頻道 「韓國主婦Fion대만댁 피욘」截圖

在戲中有一幕有符咒掉在朴涎鎮媽媽的臉上，有韓國YouTuber發現，符咒寫上「西方庚辛、白虎神將」，白虎被認為是捕抓惡鬼惡人的神將，暗示了涎鎮媽媽的結局。

4. 巫師是扯皮條?

《黑暗榮耀2》影片截圖

戲內一直沒明言涎鎮媽媽做甚麼職業，但戲中不少年輕女子會上門找巫師，可見涎鎮媽媽跟巫師聯手做「扯皮條」，介紹年輕女生進行性交易。這種事真實也有發生，在2013年就有巫師仲介女生去日本賣淫。

5. 韓國人的門鎖密碼

《黑暗榮耀2》影片截圖

戲中經常發現五人幫在全宰寯家自出自入，其實韓國人會讓家人和朋友知道家門電子鎖密碼以方便出入，有些父母會準備好餸菜等進入仔女的家幫忙清潔打掃等。

6. 真氣象主播幾錢人工?

《黑暗榮耀2》影片截圖

戲中朴涎鎮是著名天氣主播，是其他人寫稿讓她讀，但現實中天氣主播是需要自己寫稿。戲中朴涎鎮曾透露月薪約220萬韓元，韓國天氣主播朴熙元曾指他們月薪會按時段有所不同，若報凌晨時份天氣約有月薪400萬韓元。

7. 公司社長VS公司會長

《黑暗榮耀》劇照

河度領在戲中曾跟三個女生相睇，最終選涎鎮的原因是因為她當時穿得最少和穿DIOR，說明他很注重形象。在韓國，大企業權力最大的是會長，但戲中河只是社長，換句話說他在公司不是最大那個。

有一幕度領媽媽以「在平建設社長的媽媽」的身分作介紹，Fion指在韓國，通常以最高身分作介紹，換句話河度領爸爸不是會長，故有網民推斷河度領可能是二房之子，來解釋為何他這樣注重形象。不過，戲中有句對白說他拿著黑子（圍棋棋子顏色）出生，意指他天生已是人生贏家，又跟是二房之子的推斷有所出入。

8 . 從簽名反映韓國人身分

《黑暗榮耀》影片截圖

戲中同珢媽媽要為同珢簽退學申請和和解書，當時她說沒有簽名，要求只寫自己的名字。在韓國的正式文件上，簽名有分草寫和正寫簽名，這顯示同珢媽媽以往沒有簽正式合約的經驗，暗示她的生活背景不太一樣。

9. 從地名看韓國人貧富

YouTube頻道 「韓國主婦Fion대만댁 피욘」截圖

巫師曾打電話給姜賢南的丈夫，說自己是跟平倉洞夫人做跑腿。平倉洞以前是富人區，有不少政治人物住在該區，是權力村，後來才有藝術家搬入，例如拿奧斯卡最徍女配角的尹汝貞，有指也是住在這裡。住在平倉洞就有「有錢人家」的感覺，但跟清潭洞有點不同，前者有old money的感覺。

10. 住考試院代表是窮L

《黑暗榮耀2》影片截圖

在戲中，同被欺凌的金京蘭分別住在服裝店雜物房和考試院內。考試院一般是讓準備考國家試的學生作短暫居住用途，價錢平宜也不用按金，後來有不少勞動工人居住。在韓國，住在考試院會被認為經濟不好。但觀乎金京蘭在考試院單位內的裝潢，應該屬較高檔次的考試院。