地球有古怪｜日本東京3大必去超奇葩博物館！與便便打卡+寄生蟲館

去日本旅行時參觀博物館及主題館是不少人人行程之一。不過除了三鷹之森吉卜力美術館和teamLab之外，當地還有不少獨特的展覽。《開罐Opener》就為大家找來東京3個獨特的博物館，讓大家能與眾不同地打卡！



東京有不少知名美術館及主題館可以打卡，但不知以下這３個超奇葩的博物館大家又有沒有聽過呢？除了色彩繽紛的便便博物館之外，還有奇異的寄生蟲博物館，以及詭異人偶秘寶館。一起來看看吧！

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【1】便便博物館

大便是排泄物，一般來說讓人有又髒又臭的印象。不過日本的「うんこミュージアム」（Unko Museum）就將便便變成色彩繽紛的可愛佈置，打造奇異的打卡空間。入場時會看到一排彩虹色的馬桶，並能得到一支「便便棒」，拿著它穿過霓虹燈風的門後就能進到展覽館。裡面除了五顏六色的懸空便便和便便波波池和便便Hightea之外，還設有互動投射裝置，用腳踩投射在地上的便便它就會爆開。館內還有「便便動物」專區擺放多款毛絨絨的動物造型便便，亦有廁板白板牆給參觀者塗鴉，當然還有大量便便紀念品供購買的商店，不論大人小朋友都能玩得盡興。

うんこミュージアムTOKYO

地址：ダイバーシティ東京 プラザ 2F東京都江東区青海１丁目１−１０

營業時間：

【平日】11：00-20：00（最後入場時間19：00）

【假日】10：00-21：00（最後入場時間20：00）

門票：大人¥1,800起、中學生¥1,400起、小童（4至12歲）¥900起

交通：台場駅徒歩8分鐘

【2】寄生蟲博物館

這家獨特的博物館是教授亀谷了於1953年開設，當中展出教授採集的４萬5千隻寄生蟲之中的300個寄生蟲標本。1樓展出「寄生蟲多樣性」展覽，而2樓則是「與人體有關的寄生蟲」，展出大自然、海洋及人體中的寄生蟲。而他們還有一條「鎮館之蟲」，一條從人體取出的8.8米長絛蟲，旁邊還特意放了一條同樣長度的。博物館的商店中還能買到寄生蟲標本的鑰匙圈，絕對是獨一無二的手信。

目黑寄生蟲館

地址：153-0064 東京都目黒区下目黒4‐1‐1

營業時間：10：00-17：00（逢星期一、二休館）

門票：免費

交通：目黒駅（西口） 步行11分鐘（JR山手線／東京メトロ南北線／都営三田線／東急目黒線）

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【3】人偶秘寶館

日本攝影師兵頭喜貴因熱愛仿真性愛人偶，將自己的家變成了放滿人偶的「秘寶館」。「美女」們有許多不同裝扮，全裸、三點式、軍裝、女僕裝及日本Gyaru辣妹都有，亦是由多種材質製成。不過擺滿兩層的收藏品不只是有性愛人偶，還有不少其他古怪的展品嬰兒、假人頭等等，館內燈光昏暗實在令人毛骨悚然。

八潮秘宝館

地址：埼玉県八潮市古新田1036-2

營業時間：10：00-20：00（營業日請參考官方網站）

門票：¥1, 000（需事前聯絡館主預約）

交通：八潮駅（南口）徒歩20分鐘