內地多間大專院校棄西式畢業袍　轉玩古裝中華風 網民讚撥亂反正

以往的大學畢業袍都千篇一律，今年卻有不少內地大專院校紛紛棄用西式學位服，以傳統的畢業袍和漢服混合設計，引起內地網民爭議。有網友認為應該尊重畢業袍，「畢業袍的由來、歷史文化應該是西方基督教的元素」，不應遮住了有顏色意義的領帶，也有網民的想法大相逕庭「中華民族5000千年歷史了，現在漢服搭配是撥亂反正，在那個地方就代表什麼。」



最近有內地網民在社交平台小紅書以「不太理解好朋友對學士服+漢服爭議這麼大」為題發文，分享本人與朋友對學士服新設計的兩極看法，隨即引起大量網民留言。今年內地多間大學的畢業袍混合國風元素，外型跟西方傳統相差甚大，樓主認為這種學士服搭配漢服是十分新穎、有創意的設計，雖然他本人未必會在自己畢業的時候這樣穿，但也對在這種場合穿上新設計的同學表示尊敬和欣賞，但他好朋友的看法則與樓主大相逕庭，認為這個國風服裝所表達的含義跟原本畢業的本意不太一樣，「只圖好看，不理會背後的文化背景」。

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部份網友也認為她們自信地實現了中西融合與碰撞的藝術美，同時宣揚中華傳統文化，「我骨子裡贊成徹底設計中華風學位服，舉起維護學術嚴肅傳統的大旗」，有一部分網友認為現時內地學位的畢業袍是參照外國的設計，而中國文化已有幾千年歷史，不應該還繼續用別人的那一套，現在用漢服搭配畢業袍是撥亂反正，有多間大學宣布了一系列嶄新設計的畢業服，包括有北京科技大學、青島大學、北京交通大學及中國人民大學等等。

1. 北京科技大學

北京科技大學準備了專屬學位服供畢業生免費使用，學士、碩士、博士學位服分別以黑色、藍色、紅色為底色。袖口以長城、校徽鼎、「求實鼎新」作為紋樣，胸前的徽章上以立體刺繡的形式繡上北科大校徽。垂布上的圖案融合了貝殼、銀杏、齒輪等元素，承載著北科學子的校園記憶，也寄予每一位畢業學子在未來的路上保持熱愛、奔赴山海。

2.青島大學

青島大學新版學位服同樣提供給畢業生免費使用，學校即將開通學位服訂購和免費借用通道，畢業生和校友可訂購繡有個人學號和姓名的專屬學位服，也可免費借用新版學位服在校園內拍照留念。位服遵循了國際學位服的禮儀規範，希望在延續民族文化的基礎上彰顯青島地域特色和青大風採，包括學士、碩士、博士、導師和校長五個層次、七大學科門類。學位袍主色選擇了青島大學的標志色「青大藍」及「青大紅」。不同層次的藍色區分學士、碩士、博士，隨著學位層次的提高由淺及深，寓意學術研究精進深入。

3.北京交通大學

北京交通大學新版專屬學位服同樣供畢業生免費使用。學位服左胸前採用金黃色線繡制學校校徽。袖口圖案設計將學校南門「知行」校訓及流動的線條相結合，象徵著畢業生們躊躇滿志地入校，如今帶著國之棟梁的期許啟程。垂布設計結合學校校園特色，以北京交大藍為底色，以北京交大特色「小紅果」作為主體花紋圖案，通過飾邊區分學科大類，文、工、理學科顏色分別為粉色、黃色和灰色。

4.中國人民大學

中國人民大學新版學位服同樣提供給畢業生免費使用。新版學位服融入更多人大色彩和人大元素，門襟選用織錦面料，圖案從上而下分別選用建校年份“1937”字樣及建校後不同時期的主建築，融入學校歷史變遷和文化傳承。門襟兩側嵌入金色裝飾織帶，中間採用雙向玉蘭花頭拉鏈，穿著更方便。學校為每位應屆畢業生定製了一枚專屬的紀念徽章，徽章為紅底金字，邊緣按學士、碩士、博士分別使用黑色、藍色、紅色的刺繡封邊。

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雖然如此，評論也十分兩極化，也有不少網民認為應該維持原狀，現時不同學位服的服裝顏色分別代表不同學位，例如學士學位的學位袍和領帶是黑色和黃色，碩士的是藍、深藍兩色，這些顏色已被大眾所認知並有共識，想做屬於中國的學位服可以按照傳統所認知的顏色重新設計，現在對於不同院校、學位的顏色區分反而有點混亂，若以中西合壁的方法設計新款畢業袍，例如雲肩，那麼便會忽略或遮住了有色彩意義的領帶，學士服瞬間變得沒有意義，引起網民質疑「為什麼不直接穿漢服？」