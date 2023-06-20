港男大學生獨力照顧末期癌母3年　呻壓力大生邪念:久病牀前無孝子

父母有病患，作為子女都希望盡力照顧。但礙於財力、事業，甚至學業的關係，很多人都會被迫面對多重的生活壓力。最近一位男大學生在連登討論區上發帖，稱親母受情緒病和癌症纏身，自己又要同時兼顧學業、事業和獨力照顧母親的責任，幾年間令他的生活壓力接近「爆煲」。



《感動她77次》 劇照

一位港男大學生在連登討論區上發帖，「久病床前無孝子」為題，稱作為大學生的他，三年前知道母親確診肺癌第四期，就放棄兼職工作，同時適逢疫情大學轉為網課形式上課，令他可以全天候在家中照顧母親。照顧母親的前提下，令事主失去正常社交生活，甚至擔當家庭主婦的職責，每日為母親煮好三餐，「諗夜晚煮乜餸，食緊今晚嗰餐就開始諗聽日煮乜餸」加上母親患情緒病的緣故，對著事主不時會有情緒不穩和發脾氣的情況，事主：「好多時明明我冇做錯但佢都係鬧咗先，鬧完知道自己唔啱又企硬話佢係病人所以好合理」、「成日攞我同人哋啲仔女比，又唔諗下點解我同人哋啲仔女唔同」對於母親的行為，他表示「我都知佢有情緒病加癌症，脾氣暴躁係好合理，但真係好難忍。」

《一路瞳行》劇照

面對生活上沉重的壓力，他只能在網上發洩：「眼見人哋讀大學個個出去玩去exchange（交流）去旅行，我讀大學就成個全職家庭主婦咁」期後，事主亦坦言「明明我當初仲好擔心我老母，宜家三年都冇我就好似已經麻木曬，有啲諗法仲邪惡到唔敢打出黎。」事實上，長期照顧病患人士是一件非常艱辛的事，更何況是一位二十岀頭的大學生。加上事主即將大學畢業，投身社會。一時之間迎接人生巨大的轉捩點，同時又要照顧癌症母親，令壓抑已久的他，發帖向網民抒發情緒。

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《當男人戀愛時》劇照

網民紛紛留言鼓勵事主：「我相信如果無咗你喺身邊，佢一早放棄咗自己」、「人冇事先可以做世界冠軍，你都要照顧自己情緒同心理健康」、「始終疾病呢樣嘢係會令照顧者好negative（負面），生活好多野都唔係為自己，係圍繞住個病人，你仲要咁後生好多野想做，但都因為佢病咗做唔到」更有網民提議事主向社工尋求協助。

《我的大叔》劇照

其實香港都有不少機構組織為癌病人家屬提供援助，例如：賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃、香港防癌會癌症病人照顧者全面手冊、癌症網上資源中心的社會支援等。均有提供小冊子、講座及公營醫療服務支援等協助癌症病人及照顧者的身心健康，希望樓主有需要就向相關機構求助，讓專業人士作出支援。

「攜手同行」熱線：（852）3921 3777

香港防癌會熱線：（852）3921 3821

癌症網上資源中心電郵地址： enquiry@ha.org.hk