消費券｜網民收抽查短訊恐詐騙　1招分辨真假！不回覆隨時無錢攞

消費券第二期現正接受新登記和更改儲值支付工具，而近年詐騙短信多不勝數，令人看到不明短信都會提高戒心，日前有網民表示無故收一個短訊聲稱被挑選作消費券抽查，短訊更要求他3天內致電，令其懷疑真偽，究竟如何才能分辨短信的真假呢?若不作理會又會否被喪失消費券資格呢?



圖自Facebook專頁「將軍澳主場」

於今早，有網民於Facebook專頁「將軍澳主場」上發文表示，收到一個來自政府有關消費券的短訊，短訊中聲稱其「已被揀選就有關在港居住的要求作進一步審查」，並要求他於三天內致電，以聯絡消費券計劃秘書處，突如其來的短信，和訊息必定要三日之內回覆的要求，讓其感到十分疑惑，並懷疑訊息是否為詐騙短信。

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帖文一出即引起網民討論，有網民表示「不用理」，「真嘅應該唔會出+852喎」，「我一聽到即刻收線啦」，網民更表示「呢兩年成日都有，假的 千祈唔好點入去會中病毒」。但有不少網民則指收到同樣的短訊，並致電了短訊上的電話，消費券秘書處的確正進行抽查，並表示短訊並沒有任何連結，即有可能是真的，加上翻查消費券官方網站可看到發短訊的電話一致。網民更表示一定要遞交文件，否則則當你「自行放棄」消費券。

其實政府每期消費券登記期都會隨機抽查登記市民，並以短訊形式作通知，要求登記人遞交「在港居住」的證明，以確保登記人長期於港居住合資格取得消費券。但到底如何分辨訊息的真假呢?所有有關消費券的資訊和抽查，政府和受委託的承辦商都只會透過特定的電話號碼致電和向登記人發短訊，他們亦不會向登記人直接索取個人資料，而最重要的一點便是由政府所發放的短訊中「不會提供任何連結」，換言之若大家收到帶有連結的短訊便要提高警覺，但大家對短訊感疑惑，亦可直接致電消費券的聯絡熱線185000作查詢。

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若大家受到短訊便須盡快致電秘書處，或直接於登記期內以親身，委託或電郵方式遞交相關的「在港居住」證明文件，以證明其沒有在2023年5月29日之前的36個月一直不在香港，大家可提供租約、工作紀綠、購物單據等等以作證明，但大家要謹記一定要提交相關資料文件，若沒有遞交將很可能會因無法證明居港，而喪失消費券的領取資格。

資料來源:將軍澳主場