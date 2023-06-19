黃子佼性騷擾+毀滅式爆料懶人包　大小S集體吸毒、吳宗憲情史混亂

近日台灣演藝圈陸續爆出性騷擾事件，而於19日清晨再有震撼彈投出，一名女網友大爆曾遭一名「演藝圈大前輩」強吻，甚至拍攝裸照，並暗示肇事者為台灣的著名主持人「黃子佼」。於稍早黃子佼於Facebook上拍攝了三段影片回應和道歉，更作出一連串「毀滅式」的爆料，大爆13位藝人的醜聞黑料，連台灣知名藝人大小S、大哥吳宗憲都中槍，第一段影片便長達20分鐘，為了能讓大家更清楚地了解事件，《開罐》整合了整件事的重點經過，大家快看看吧!



於今(19日)清晨，一名專頁名稱為「和我一起·走在法國的365天」的女網友，於Facebook上發文指於十幾年前，17歲時遭到一位「演藝圈的大前輩」於車內強吻，後來對方更以「藝術」的名義強迫其拍攝裸照，貼文令網民紛紛猜測肇事者，然而透過文中的線索電台主持人、剛生女兒等等的線索，讓網民猜測主角為台灣演藝圈知名主持人黃子佼。

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而黃子佼於稍早，在個人Facebook頻道發影片承認事件，於影片的開頭他表示自己並沒有打算為犯下的錯作辯解，「只是不斷的思考為甚麼我會變成這樣」，他媽媽於他10歲時出軌，當時媽媽更於他面前與其他男人發生性行為，讓其相當震驚，留下陰影，亦是因此才開始讓他變得「病態、變態」。

圖截自黃子佼Facebook影片

然而在他一連串的道歉後，黃子佼開始點名瘋狂大爆13位那些讓他「過不去的人」的背後的「黑料」和醜聞，直呼「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死!」，大爆前女友小S(徐熙娣）和大S(徐熙媛）與其丈夫具俊曄等朋友一群人吸毒外，連台灣知名的藝人大哥吳宗憲和曾國城都遭點名，後來更直爆自己過往的三段情史，連環震撼演藝圈。

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13位被連環大爆的藝人事跡

1.大小S(徐熙媛和徐熙娣）

黃子佼直指大小S「吸毒嗑藥」的事件，讓他「一直過不去」。他回憶指，自己「第一次去韓國印象很差」，「當時大S 跟光頭在一起，在一個飯店嗑藥，我非常不想， 我在台北被范曉萱、周俊偉在他們家裡，還有大小S他們也是，被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂呀」。他還指大S一群人「當然不只這兩次，甚至在飛碟對面的夜店裡面都在嗑啊」，但他們卻可以每次都逃過爆料，即使有周刊拍到都能逃過「若無其事地繼續紅下去？」。讓他高呼「他們為什麼可以逃過這一切？為什麼？為什麼？如果我都逃不過，為什麼他們可以逃的過？」。

2.吳宗憲

黃子佼暗指其感情生活混亂，他表示吳宗憲「旁邊有一個 Angela，後來冒出一個陳孝萱，後來又冒出一個薇薇姐」，吳的愛情觀令他「一頭霧水」，對他負面影響亦「很強大」。他更直斥對吳宗憲這陣子不斷講控告謝和弦成功的事件，感到「很悶很不爽」，他表示「人家孩子也剛出生，你在那邊講這個幹嘛炫耀這個幹嘛，你這麼厲害，你為什麼不去鼓勵人家、照顧人家呢？你要告人家？這也是某種權勢不是嗎？ 他很會講嘛！」，他指吳宗憲自己也是個「欠錢不還的人」，這樣的人品就算他沒有做一些點點點的事，但難道他不是另一種點點點的人嗎？」

3.曾國城

圖自Jetstar

黃子佼指其與古蹟中山堂主持節目時，與後台「抽煙、喝酒」，即是大家看到「可是誰敢制止？誰敢？那大家不都活到現在活得好好的？」。

4.某已婚女歌手+出軌好兄弟

黃子佼更不開名大爆指，有一位「已婚的女歌手跟製作人出軌」，自己的一位好兄弟即使婚內出軌，但是「後來形象也好的不得了，舞台劇一場又一場」。

5.三段秘戀—「陶」

除了一眾的知名藝人黑料外，黃子佼更大爆自己的三段戀情，當中怒轟一位姓「陶」的女子「昨天還一直在問我宥勝的事，你煩不煩，乾你屁事啊，你煩不煩啊，誰敢跟你講啊？！」，表示當年其對他愛理不理，明明兩人正拍拖，但散步時「硬要走在前面」，為此他更曾寫了一首名為『你總在他們面前，表現你對我一切不聞不問』的歌，更怒斥「 阿明明就在一起，中猴喔？！後來分手還寄了一封信，把她署名的地方撕掉，我都留著哦，傻子，把我罵了一頓扯東扯西的，這都是我的陰影啊！」。

6.三段秘戀—「賈」

他更表示，當時有一名「賈」姓的女子追求她，但「我當年喜歡的是蔡燦得呀，阿你在追我，後來突然間又分手、消失，三X」。

7.三段秘戀—夏宇童

圖自IG

黃子佼更大爆與孫協志的女朋友夏宇童曾經一起過，但對方「始終不承認」，怒罵其「你中猴(傻的嗎)，我不懂，這些陰影我都放在心裡，我也留下很深刻的傷痕。」

於大爆料後，黃子佼也表示對不起所有人，而他的太太(孟耿如)對此些事件毫不知情，而他在認識太太後也改過自新「絕對對得起他」。但自己已不知如何能往下走，並留下一句「請大家幫我照顧所有我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉」，後來影片突然遭刪除，Facebook專頁也被關閉。

而於今下午時，黃子佼突然被傳出於家中輕生的消息，並被送往台北長庚醫院急診室，據悉他身上手臂多處刀傷，疑似因情緒不穩自殘，經過治療後目前生命跡象穩定。被爆料者大小S和阿雅，於稍早亦發聲明指自己從未接觸毒品，而吳宗憲則表示將會對黃子佼進行提告。