黑人陳建州范瑋琪夫婦11宗罪懶人包　涉性侵女星未遂、力挺王力宏

台灣MeToo風波持續，於27日前黑澀會美眉大牙(周宜霈)再度為娛樂圈投下震撼彈，其發文寫道於11年前，遭到一位「當時的老闆陳先生」硬闖房間性騷擾，不但從背後環抱，更「倒到我的床上」，對方更脫口表示「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」，種種證據都直指黑人陳建州。雖然他和妻子透過律師和經理人發聲明否認，但外界仍議論紛紛。其實黑人陳建州與妻子歌手范瑋琪於娛樂圈可謂長年爭議不斷，開罐就為大家整合了夫婦兩人出道多年來的「事跡」，大家快看看吧!



圖自宜霈vs大牙Facebook

1.大牙霸王硬上弓事件

於今(27日)前黑澀會美眉大牙(周宜霈)於社交平台上發文表示，自己於11年前於香港拍攝節目時遭到「當時的老闆陳先生」性騷擾，而當時對方不但硬闖其房間，還突然從背後環抱他，不論其如何爭扎都無法掙脫，而於掙扎期間對方更「倒到我的床上」。對方更不停以言語騷擾，表示「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」，「怎麼樣？壯吧！」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」等等的言語，糾纏對方與其進行性行為。種種證據讓人聯想肇事者為藝人黑人陳建州。

其後陳建州透過律師團隊發聲明，強調「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」，而范瑋琪亦透過經理人發出同樣聲明力撐老公。

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2.Love Life「愛心T」事件

「Love Life」是黑人和范瑋琪共同所發起的公益活動以幫助弱勢病童，而於一次義賣愛心T恤的活動中，就被踢爆其一件賣台幣580元的T恤，實際上最後只捐台幣100元，讓外界評擊其為「假愛心」實際上是在賺錢。但後來黑人含淚說明，衣服製作成本為台幣180元，還需負擔營業稅5%和營所稅25%，而為了繳交稅款和用作進貨成本周轉，才扣留部分收益。

3.自動駕駛吃麵

黑人於2019年發布了一條「體驗自動駕駛」影片，過程中黑人坐在副駕駛座位上吃麵，而身旁的駕駛者亦雙手離軚盤，邊開邊食麵。兩人的危險行為惹來批評，甚至被檢舉。後來黑人亦被當地交通隊對此作調查。

4.學歷造假事件

黑人妻子范瑋琪於出道時常常有著高學歷「哈佛大學經濟系」才女的形象，但於2019年5月卻被爆其學歷並非真正的哈佛大學，而是「哈佛進修學院」，而其因早前於節目中被問到是否就讀哈佛大學時，並沒有多作解釋和否認，讓網民質疑其「學歷造假」。

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5.漏口風梁靜茹婚變

梁靜茹於2019年傳出婚變，9年婚姻告終，然而其未曾親自證實前，范瑋琪邊透過經理人表示「隱約有聽說」,「2年前知情」，讓網民怒轟其漏口風，大爆朋友的私事。對此，當時陳建州亦有發文表示「「親愛的，善良是你的優點，但是不要讓它成為了別人欺負你的弱點。」，讓人才想為范瑋琪護航。

6.范瑋琪罵蘇貞昌「狗官」事件

范范於2020年因台灣行政院院長蘇貞昌宣布實施「口罩禁止出口」令，而於個人Facebook上痛罵其「狗官」，言論被截圖廣傳，而引發網民爭議。「失言風波」一事讓其於社交平台上停更新接近2個月。然而當時風波一出，陳建州兩度發文護航，更像其當眾表示「I LOVE U」。

網上圖片

7.毆打警察

陳建州於高中時因喪夫，而與朋友夜遊散心，眾人均無證駕駛，當時他們與其他車發生碰撞，對方對其破口大罵，而陳建州則因衝動而衝上去打對方，誰不知對方竟是警察。最終妻因襲警而進了少年法庭。

8.力撐王力宏

王力宏於2021年被前妻李靚蕾大爆其感情生活混亂，而於2022年王力宏復出時，黑人陳建州作為其多年的好兄弟，亦有留言力撐「Let’s go Boy」，引起網民熱論。然而黑人性騷擾事件爆出後，不少網民表示「看他那時候挺王力宏就覺得不是什麼好東西」，「物以類聚～同頻率的人才會聚在一起」。

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9.Michael Jordan 101夜店事件

Michael Jordan於2004年到台灣出席活動，但其於活動中只出現90秒便離開，其後被目擊被陳建州帶進位於101的夜店包廂內，令不少球迷感憤怒，引發熱議。

10.安博盒子事件

網上圖片

於2021年，其兩人被網民發現使用盜版機頂盒「安博盒子」觀看奧運，然而他們開頭解釋該是朋友群組照片，但後來網民又發現范范所發布的影片中，家中的電視前明顯放著同樣的機頂盒，其後才改口為使用奧運非授權畫面而道歉，令大批網民對其反覆言論感失望。

11.青天白日滿地紅旗事件

台灣羽毛球運動員戴資穎於東京奧運奪得銀牌，黑人於IG上所發出的祝賀文中，圖中的青天白日滿地紅旗遭到裁剪，引起一眾網友批評。對此，其經紀人表示，照片為直接轉發，而完整的圖片於黑人的Facebook上亦有完整貼上，讓網民「不用過度解讀」，將焦點放在奧運會上，為運動員們打氣。