姜濤再次腳傷疑兩度缺席團綜錄影　網民回帶三件事讚教主完勝姜濤

近日ViuTV開拍全新遊戲節目《全星暑假MIRROR+》，昨日（26日），原訂姜濤會與Alton、Frankie、Lokman、Jeremy及Stanley一同在ViuTV總台錄影，惟臨錄影前卻傳出姜濤缺席的消息，令一眾鏡粉和網民譁然。



（Instagram相片 @to_zero_official）

《全星暑假MIRROR+》會以「 MIRROR challenge」為主題，透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向 MIRROR 作出挑戰。節目將會有不同「challenge」， MIRROR 會派出成員進行挑戰，日前ＭIRROR官方粉絲團亦開放MIRO報名一同參與拍攝工作，由於名額合共只有220個，因此一眾MIRO都「爭崩頭」報名。

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昨日為《全星暑假MIRROR+》的第三個錄影日，原訂姜濤會與Alton、Frankie、Lokman、Jeremy及Stanley一同在ViuTV總台錄影。臨拍攝前卻突傳出姜濤因腳傷缺席，網上更加流傳姜濤先前已在第一個錄影日缺席，令一眾姜糖及網民相當不滿。

姜濤雖然馬上於其Instagram限時動態「認錯」，上載撐拐杖的照片被表示：「運動的時候把腳又弄受傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」而MIRROR官方歌迷會亦馬上在其社交平台公布：「由於Keung To身體抱恙，因此將不會參與今天的拍攝活動，不便之處，敬請原諒。」

（Instagram截圖 @Keung_Show）

惟這次「道歉」並不能平息一眾網民和姜糖的憤怒，據指全因參與是次《全星暑假MIRROR+》的MIRO名額相當稀少，平均每場只有約40到50個名額不等，不少鏡粉千方百計留言參與抽籤務求近距離接近自己的偶像，姜濤作為隊內人氣王，其參與錄影的日子競爭人數固然更大。他突如其來的缺席將姜糖們的「奮鬥」變成空氣。

（MIRROR官方粉絲團網頁截圖）

事件迅速傳到網上討論區，不少網民怒插姜濤不敬業。指姜濤就像「打工仔」一樣，心情不好就「射波」，也有網民藉此戲謔「姜濤善良、努力、孝順，無包唔放飛機架喎」。

有網民回帶表示姜濤於兩年前歐國盃節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》已經缺席過。除此之外，Alan Walker年初於亞博舉行的音樂會以及2月於灣仔的《一秒GO一起GREEN》啟動禮，姜濤均以身體不適而未能出席。

（資料圖片）

有網民指單論追星體驗來說，追Anson Lo似乎比追姜濤更開心，雖然教主也經常在社交平台暗示自己受傷或者生病，但最少教主會如期出席活動。反之姜濤經常性缺席活動，毫無職業道德。並指雖然不少人認為Anson Lo虛偽，但最少「交足功課」，反而姜濤就像照顧一個五歲小孩一樣，沒事發生的時候就覺得他很可愛，但大部分時間都表現得不合作，激到你「扎扎跳」。