港女太古城食上海菜無白飯嗌 千字文轟食店餸齊才講：個心屈住

不少人在今年父親節一家大小出外吃飯慶祝，但日前有港女與爸爸到一間位於太古城的上海餐廳慶祝父親節卻「食到一肚火」，事源餐廳竟於他們就餐時突然表示「白飯賣晒」，讓她質疑對方是特意隱瞞，因而當場質問餐廳，但沒想到對方態度竟極度惡劣「鬧返我(樓主)轉頭」不但止，更直指其「唔講道理」和「㒼塞」態度極度惡劣，讓樓主十分憤怒並以千字文怒斥餐廳，引起網民熱論。



圖自Facebook

日前，有名港女於社交平台上發布千字文瘋狂怒轟一間位於太古城的餐廳，事源她於19日與爸爸前往該餐廳慶祝父親節，並點了6個餸菜，不出15分鐘所有的餸菜都經已到齊，然而他們便隨即叫了「5個白飯」，但誰不知侍應經向她表示「白飯賣晒」，令她當場「呆了一陣」。她表示自己家裡「個個都係飯桶，尤其是我爸爸」，自己「做咗幾十年人都未試過」與晚飯時間到上海餐館食飯「但竟然冇飯」，而且最讓其無奈的是餐廳竟然在他們「叫到一枱餸，佢先同我講冇飯」，讓她憤怒指「有冇搞錯？」。

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為此，她當場向經理質問，指為何餐廳不一早通知其店內已經沒有白飯，而是要等到所有餸菜到齊才說，她表示「我係訂枱的，我有留低電話號碼，點解吾（唔）一早講？」，並餐廳的經理卻直指是因店內的「飯煲壞咗」，而他們更是「岩岩先知個飯煲壞咗」，但後來卻遭到別的食客拆穿，其是「一早就知冇飯，但有心吾（唔）同顧客講」，即使當時陸續有其他客人入座，對方亦沒有講清楚「佢哋冇白飯供應」，令樓主直斥「做生意嘅手法非常有問題」。

圖自Facebook

而讓樓主最為憤怒的是餐廳經理於對話當中，不但不認為自己有問題不但止，更「鬧返我轉頭，話我吾（唔）講道理，話我盲塞吾（唔）聽人解釋」，甚至「發晦氣想講你哋吾（唔）食咪走囉」想要趕走他們。讓她直指態度如此惡劣的經理都「真係第一次見」，更是「無法無天」，她表示作為服務性行業，一向都應是「顧客為先，無論怎樣都吾（唔）應該鬧客人」，當樓主爸爸叫其走開時，對方「唔行開不特止，仲不停話返我」，行為「實在太過份」。

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她表示其實她「只係想食飯」，並反問道「我出街食飯慶祝父親節，我叫白飯有錯嗎？咩叫一家人食飯呀？咩叫出街食飯呀？吾（唔）通叫出街食餸呀？」，作為餐廳「最重要係飯呀」，若對方沒有白飯本就應於她們入座前先通知，而不是等到最尾一刻才說，如果他們一早知道沒有白飯，「會選擇同爸爸去另一間飯店食飯，吾（唔）會食到一肚火」，令她「個心屈住好唔舒服，並表示因「采（採)取法律行動都冇乜用咁」，唯有出文提醒網民以避免別人「重蹈覆轍」。

帖文一出即因其網民熱論，有網民對樓主表示支持指「我明呀，食飯真係好重要嘅，尤其是對老人家嚟講」，「不認錯，仲兇人，冇得救，拉入黑名單…」，「可以放在黑名單內，它簡直是在趕客，不休做咁嘅款!」，「呢間嘢嘅態度十幾年來都未好過，細個嗰陣好驚去呢間嘢食」，「唔使錢都唔食呢間」。但有網民則表示「其實無飯遮。唔駛咁多字罵人㗎嘛。放鬆啲啦香港人」，「無飯食要採取法律行動，笑到，你想告佢咩」。

資料來源:太古社區關注組專線