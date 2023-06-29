台妹香港實試內地爆紅頭療店慘中伏　狠批三宗罪：用洗碗手套洗頭

頭療可以促進血液循環，達到放鬆身心、舒緩壓力的功效。通關之後，大部分香港人都會選擇北上做頭療，但原來香港都有頭療店了。近日有居港台妹實試位於尖沙咀的頭療店，失望之餘還列出該頭療店的三宗罪，狠批該頭療店「完全是浪費時間，消耗人生，記得避雷」。



昨日（28日）有台女在內地社交平台小紅書以「香港—尖沙咀避雷」為題，狠批一間位於尖沙咀的頭療店，因看到鋪天蓋地的廣告而花了$298體驗，以親身經歷勸服大家不要去該頭療店，三宗罪如下：

1.師傅服務欠佳

相信除了環境之外，去按摩或頭療店最重要便是遇到一個用心為你服務的師傅。台女批評師傅不細心、沒盡責。本來給台女安排的男師傅弄到上一位客人「燙到快熟了」，便「避雷」堅持要女師傅，但該師傅就在按摩頭部的途中說她要趕車先走了，突然換了一個師傅之餘，還一直配戴洗碗用的膠手套，令她感覺超不舒服，「我感覺她為我清洗膊頭而不是按摩肩頸。」

2.私隱度低

台女稱自己去頭療是為了放鬆、好好睡一覺，但店內沒有間隔，床與床之間只有個窗簾的東西做分隔，私隱度極低。雖然台女本人沒有遇到推銷，但不斷聽到隔壁師傅推銷男客人加錢按肩頸，而且一直說話影響自己休息。在完成整個按摩服務後準備更衣，已經聽到有女客人投訴今天的體驗很差。

3.期望落差大

頭療按摩最令人放鬆就是按摩的部份，台女是在網上預約頭療服務，預訂之前便知悉整個服務的流程及內容是包括肩頸和脖子按摩。在結束服務後，台女直斥體驗感差，有職員再次向她解釋按摩程序，她便直言「我上網看到你應該有這些程序，但剛才我沒有享受過」，台女亦批店鋪所用的洗頭水質素差，在店洗頭後頭髮完全不能梳開，要回家再洗頭。

有網民看到台女的分享，分享自己同樣經歷「上次做療程嗰陣要除胸圍，佢安排我喺近窗嘅位置，窗簾未關實已經開始幫我按」、「我上次花了是$500，完全沒有私隱，加了錢不感覺有按摩半小時，還推銷我買套票」。也有網民感謝港女幫手「避雷」，「咁搞笑，第一次聽因為要趕車突然走咗去」、「我成日見到廣告，諗住搵日去試，好彩睇到你post」。

資料來源：攪什麼鬼🍄HK有樂