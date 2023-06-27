內地女險遭「張敬軒」呃17萬　笨賊兩大疑點露破綻　網民:是AI扮?

不少粉絲為增加見偶像機會都會想入Fans Club，不過近日就有騙徒以幫忙加入歌迷會為由意圖行騙。一名自稱是張敬軒狂粉的內地女日前在小紅書發文，指懷疑有人在網上冒認是張敬軒本人，向她私訊稱可以幫助她成為歌迷會會員，不過其行騙手法相當低劣，「把我的智商按在地上摩擦」，事件引起網民熱烈討論。



近日有內地女在社交平台小紅書以「震驚！！張敬軒居然私信我了」為題，分享她被「張敬軒」網絡詐騙的經驗，以自身經歷提醒他人不要被騙。內地女先在自己的個人社交平台Instagram上傳與軒公的「合照」後，有人假冒用張敬軒粉絲帳號在該貼文留言並私信內地女，搞笑的是該帳戶的追蹤人數不足300人，讓內地女爆笑「結果這貨上來就：我是張敬軒」。

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根據樓主跟「張敬軒」的對話截圖內容，當「張敬軒」知道樓主是超級粉絲後，便提供他的「線路ID」予內地女，要求她將這ID添加至線路應用程序中。雖然樓主不知道「張敬軒」在說什麼，但也用盡畢生所學的廣東話跟對方溝通，「我撳兩嘢，啲銀紙就飛哩啡呢咁去到你帳上」、「做乜唔出聲」，對方沒有回覆並看得出完全不懂廣東話，樓主於是「食住上」直言想加入官方粉絲歌迷會HCFC試探對方反應，結果該名自稱是「張敬軒」騙徒以幫助她加入會員為藉口，問樓主可以寄多少錢和住址。

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當樓主表示自己身處澳洲，該騙徒竟叫她支付兩萬歐元（約港元$170000）以協助她加入當地歌迷會，樓主在帖文上留言笑稱「2萬歐元啊，我讓張敬軒坐我腿上唱了」。貼文一出便引起網民熱烈討論，認為這個詐騙手法也太假了，連廣東話也不會，甚至說話有點像AI，「廣東話拯救我們被騙」、「有點像外國人翻譯過来的中文，九唔搭八」。根據張敬軒歌迷會在2020年社交平台公布入會資料，只要購買專屬會員紀念禮盒（約hkd$300），便可免費加入張敬軒歌迷會，與17萬港元相差懸殊。

資料來源：“张敬轩”私信我后续‼️‼️