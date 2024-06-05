深圳酒店｜8間異國風情味度假Staycation酒店「一泊三食」$499起

不少港人放假都會去一個「短Trip」，近近地去深圳都有不少選擇，很多度假酒店極吸引，一個人不過千的價錢就可以遠離煩囂，彷彿置身於外國，最平每個人才$172！香港不同旅遊平台也有推出優惠套票，食足三餐平均才$499一個人，十分抵玩，有興趣的人就留意下啦！



通關後多了不少港人北上遊玩，除了到不同水療中心過夜，近年來深圳翻新及新開了不少酒店，其中度假酒店也受不少港人歡迎，仲多了很多又平又啱打卡的住宿，環境令人煥然一新。《開罐Opener》為大家合集八間令人瞬間療癒的酒店或民宿，無論想置身於東南亞看日落，還是想彷彿於歐洲海邊，享受海景及無邊際泳池，都能通通滿足你。

1.【深圳佳兆業萬豪酒店】

深圳佳兆業萬豪酒店坐擁“中國八大美麗海灣”之一的金沙灣，酒店一共有四個泳池，包括一個室內泳池，一個室外親子戲水池、一個無邊際泳池，以及一個橋底泳池，另外酒店附近也有個沙灘，不過這個沙灘就不屬於酒店管轄範圍內。

有部份套票還包了金沙灣樂園水世界的門票，對於喜歡度假及玩水的朋友綽綽有餘、應有盡有，而且酒店戶外環境好大，打卡位極多，令人彷彿置身於東南亞，唯一缺點是酒店的地理位置比較偏僻，過關後無法直接乘坐地鐵到達酒店。

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地址：深圳棕櫚大道33號

預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook

交通：

1.羅湖口岸過關後坐的士，的士車程約 1 小時 15 分鐘

2.乘坐到達南澳的直通巴士，可以直接在九龍塘或粉嶺中心上車，車費每位 $75元。

在「王母車站」下車後轉的士去酒店，車費大約人民幣$15左右 。

2.【深圳藍白聖島懸崖泡池美宿】

位於深圳南澳區的希臘風民宿外觀宛如白色純凈的宮殿一樣，民宿分為L棟、J棟、K棟三棟，部份房間更設有私人泳池，主打每一個房間都有不同的景觀，房間整體採用低飽和的色調，營造出出國度假的感覺，讓人有一種置身海島的錯覺。酒店也推出不同套票，其中房費連早餐、下午茶、宵夜，食足三餐再加20分鐘影相服務，最平人均$499，平足香港一大截！

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D2棟

預訂：Trip.com｜Klook

交通：

1.羅湖口岸過關，的士約 1 小時到達

2.蓮塘口岸地鐵站D出口，步行153 米至廣嶺(約3分鐘)，然後轉公交車，在「E11路– 南澳水產市場」下車，再步行1.0公里(約15 分鐘)到達

3.【楹諾小半灣 INNOBAY】

楹諾小半灣在2021年開業，是近年深圳人氣極高的打卡酒店民宿，位於深圳大鵬金沙灣海岸邊，與香港僅一海之隔。整棟純白色建築讓人感覺彷如置身海外小島度假村，份外悠閒。酒店設3種不同房型，客房的賣點就是每間房都有180度無敵大海景，並設有露天浴池，可以一邊浸浴一邊欣賞日落，套票更包括次日雙人早餐和免費停車。

地址：深圳大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

預訂：Trip.com｜Klook

交通：羅湖口岸過關，的士大約一個小時到達

4.【深圳趣墅 HAJANA 海邊民宿]（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅 HAJANA 海邊民宿於2021年開業，坐落於大鵬半島南澳沙灘，民宿由幾棟彩色房屋組成，一落民宿就是海，附近更有有風情街區、沙灘、復古街燈路牌等等打卡位，環境非常安靜舒適。酒店更配備自助娛樂區、4 個不同主題的天台、海上運動等，雖然環境不算大，但整體氣氛都充滿風味和熱情，非常適合情侶打卡留念，離市區也較近，坐的士前往附近市區只需$20-$30人民幣，唯一缺點是民宿裝修比較舊，亦無電梯，不過會有工作人員幫手拎行李上樓。

地址：南澳街道水頭沙社區 188 號大鵬新區深圳

預訂：Trip.com｜Klook

交通：羅湖口岸過關，的士前往約一個小時到達，車費約人民幣$110-$130

5.【空與海美宿】（Air and Haimei Suites）

位於大鵬新區的「空與海美宿」於 2022 年開幕，位於深圳南澳第一沙灘旁邊，房間都配備高清投影儀和智能化設備，一出民宿步行 2 分鐘即可到達沙灘。民宿一共有 9 間客房，最特別的的賣點就是北歐海景小童滑梯房的大型滑梯及波波池，一瀡滑梯就直入波波池，而ins豪華海景房及北歐海景小童滑梯房都設有海景浴缸，酒店亦設有游泳池，非常適合一家大小來玩！

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

預訂：Trip.com

交通：

1.蓮塘口岸 (香園圍口岸) 過關，的士前往約45分鐘到達，車費約人民幣$110-$130

2.蓮塘口岸 (香園圍口岸) 過關後步行至「蓮塘口岸 – A1出口」，出口對外就有巴士站 (廣嶺站)，坐E11 號 ，在南澳辦事處下車，車費人民幣10元 ，巴士車程大約一小時，下車後步行 5 分鐘即可到達。

6.【深圳苫也·未名海民宿】

民宿位於深圳楊梅坑，每間客房都擁有無敵海景或山景，民宿極具設計感，充滿異域風情,客房設計融入了海洋元素來呈現自然度假氛圍，為逃離都市喧囂的旅客一起從寧靜中獲得力量，且擁有開闊的露台海景及拍照的“雲染”鞦韆，距離深圳市區僅一個小時車程。

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房價：每晚 $1600 起/兩人，人均$800起（視乎不同房型/套票）

地址：廣東省深圳市大鵬新區南澳街道楊梅坑新東路33號3棟

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

7.【深圳大梅沙京基洲際度假酒店】(InterContinental Shenzhen Dameisha Resort)

深圳大梅沙京基洲際度假酒店位於深圳東部大梅沙海濱，坐擁迷人海景，地理位置十分優越！步出酒店即可到達長達兩公里的金色沙灘，酒店亦設有6間餐廳及酒吧，5個室內及戶外游泳池供住客隨心暢遊，大部分套票都包含入住當晚的晚餐以及翌日早餐，亦有部分套票可以免費暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島每日活動，超適合一家大小來度假！

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房價：每晚 $1799起/兩人，人均$900起（視乎不同房型/套票）

地址：中國廣東省深圳市鹽田區鹽葵路9號

交通：乘坐地鐵8號線至大梅沙地鐵站，B出口步行大約10分鐘

8. 深圳華僑城南洋客棧（甘坑客家古鎮店）

深圳南洋客棧裝修充滿異域格調，以東南亞傳統店屋為主要風格，以新加坡、馬來西亞的傳統店屋及娘惹文化為設計靈感，無論是大堂抑或是客房，整間酒店都結合南洋風格的傢俱、布藝陳設、定製地毯、裝飾畫等，彷佛置身於外地，非常適合打卡留念！酒店主樓1及2樓的亦設有港人最愛的椰子雞餐廳，不用離開酒店就可以輕鬆品嚐東南亞美食。

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房價：每晚 $344起/兩人，人均$172起（視乎不同房型/套票）

地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號甘坑客家小鎮13號碉樓101

交通：福田口岸過關後乘坐地鐵10號綫至甘坑站，B出口步行15分鐘

(以上價錢只作參考，以官方公布為準）