內地大學生潮興「扮死 」拍畢業照　一地「屍體」擺爛原因超心酸

來到畢業的季節，學生除了注重畢業成績，更在乎在人生的重要時刻拍一輯極具紀念性的畢業照。近日，小紅書就興起「躺平畢業照」，大學生身穿畢業袍在校內各處躺平，擺出貌似僵屍的動作打卡！你又喜不喜歡這種另類的打卡法？



小紅書截圖

近日，有不少內地大學生在小紅書瘋傳「躺平畢業照」打卡法，他們熱衷於身穿畢業袍在大學到處以「躺平」的動作打卡。有的四肢攤開平躺在地上、草地上，有的將身體放鬆攤在樓梯、欄杆上，手上更有畢業四方帽、畢業花束等，擺出「躺平」的姿態拍岀另類的畢業照。他們之所以有躺平拍畢業照的想法，是因為大學生奉行擺爛（自願放棄）的態度，​​他們指畢業以後對投身社會感到沮喪，與其在社會職場受生活消磨，倒不如畢業那刻就躺平對待，以示對社會生活壓力的無奈。

事實上，根據國家統計局公布5月份的失業率，青年失業率持續上升，目前16至24歲中，準備投身社會的學生共有3300多萬人，至於失業的青年人則有600多萬人！故此大學畢業生對將來工作就業的憂慮並非無中生有。

小紅書截圖

不過，大家都可以以一個玩味十足的打卡法去看待這次的打卡熱潮，畢竟每個學習階段都只會畢業一次，可謂難忘又難得的體驗。就有不少網民都爭相打算跟風打卡，甚至想組隊一起拍一輯有趣搞笑的躺平畢業照。網民留言：「符合現代大學生精神狀態嘿嘿」、「太酷啦，我也要學！」、「像一具屍體哈哈」只要不造成阻礙通道或影響他人的情況下，相信大家都會支持畢業生的趣味打卡法。

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