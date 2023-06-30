政府工招聘23份筍工14K-242K　二級公司註冊主任DSE學歷即可 (上)

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在七月中截止，大部分無需任何工作經驗，及任何學位便可求得可觀的薪酬。其中地政處聘請地政主任，無需任何經驗及任何學位，都可申請，頂薪點可達$75k！勞工及福利局亦在招聘人力資源推算顧問，薪金高達$183k，有興趣人士要留意啦。



【土木工程拓展署—測量主任(工程)】

月薪：23,295元起

總薪級表第9點(每月23,295元)至總薪級表第22點(每月45,670元)

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑，或土地測量及製圖學文憑/高級證書

2.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.執行工程測量職務包括實地測量，計算數據和繪圖

2.使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以製作優質的工程測量產品

3.協助訓練初級人員，可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作，

4.在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務。

5.獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.填妥申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，並於截止申請日期或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站載。請在信封面上註明「申請測量主任(工程)職位」。

2.於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

3.申請人須於2023年7月21日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副本，郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組

4.於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號

【土木工程拓展署—見習測量主任(工程)】

月薪：15,310元起

見習職級薪級表第4點(每月15,310元)至見習職級薪級表第6點(每月17,370元)

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院頒發的土地測量及製圖學證書

2.在香港中學文憑考試數學科的必修部份或延伸部份考獲第3級或以上成績，以及其他四科包括物理科考獲第2級或以上成績，或在香港中學會考的數學科考獲C級或以上的成績，以及在其他四科包括物理科考獲E級或以上的成績

3.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.接受為期三年的訓練，進行實地測量、地形測量，計算數據和繪圖，使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以及執行不同種類的工程測量職務

2.獲取錄的申請人可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作

3.在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務

4.獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.填妥申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，並於截止申請日期或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.請在信封面上註明「申請見習測量主任(工程)職位」

3.於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人須於2023年7月21日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副本(郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。

【公司註冊處—二級公司註冊主任】

月薪：24,670元起

總薪級表第10點﹙月薪港幣24,670元﹚至總薪級表第27點﹙月薪港幣57,395元﹚

截止日期：13/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或或具同等學歷，或

2.在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級

3.香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

4.能以中文和英文溝通

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.負責公司註冊處各組別的運作(包括處理註冊個案及牌照申請)

2.審閱並登記按照《公司條例》和由公司註冊處處長所施行的其他法例交付的各類文件

3.解答查詢及處理投訴，提供查閱及索取公司資料的服務

4.執行《公司條例》和由公司註冊處處長所施行的其他法例的條文，包括進行實地巡查、會面及提出檢控

5.為管理資訊科技系統和參與資訊系統發展計劃提供支援，包括負責進行用戶驗收測試及管理所屬組別的文書及輔助人員

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)]) 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須於2023年7月13日或以前將已填妥的申請表格，以親身遞交或郵寄送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組。信封面須清楚註明「申請二級公司註冊主任職位」及回郵地址。信封上的郵戳日期將視為遞交申請表格的日期

3.申請人亦可透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請

4.有關申請人如在網上遞交申請，須於截止申請日期後的一星期內把所需的非本地學歷証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號

【司法機構—合約司法機構事務助理】

月薪：$15,950元

截止日期：21/07/2023 17:00:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等成績，包括中國語文科和英國語文科

2.在香港中學會考五科考獲第2級或具同等學歷

3.中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字

職責：

1.法庭支援及法院辦事處服務

2. 一般辨公室支援服務

3.人事

4.財務及會計

5.顧客服務

6.圖書館服務

7.資訊科技支援服務

聘用條款：

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請合約司法機構事務助理職位」

3.申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人如希望親身遞交申請表格，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址

【地政總署—地政主任】

月薪：港幣29,500元起

總薪級表第13點(每月港幣29,500元)至總薪級表第33點(每月港幣75,620元)

截止日期：17/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試考獲五科「第3級」或以上成績或具備同等學歷

3.成熟沉着、善於應變、富有創意、可靠穩重、具感染力及處事圓滑

3.品格正直、擁有管理和溝通技巧、具備待人接物的工作經驗，能夠獨立處事

4.喜歡戶外工作

5.持有有效駕駛執照

6.在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，考獲「第2級」

7.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.處理與新界土地管理工作有關的各種事宜

2.在接受初步培訓後，負責在分區轄下組別執行土地管理工作，包括實地視察、與涉及交易及糾紛的相關各方會面，或負責其他方面的土地工作

3.在颱風吹襲及其他自然災害發生時執行緊急及隨時候召職務

聘用條款：

取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年,通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可於公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請地政主任職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

【香港電台—助理編導】

月薪：港幣23,295元

截止日期：12/07/2023 18:00:00

+ 2

入職要求：

1.持有香港的大學所頒發學位，以主修新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科為佳

2.持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，

3.具有兩年從事電視、電台或新媒體節目製作或拍攝的相關工作經驗

4.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績

職責：

1.製作電台／電視／多媒體節目和編排項目計劃及宣傳

2.負責資料搜集、撰稿、項目統籌、聲音及視像製作工作

3.編定製作和後期製作的細節

聘用條款：受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F. 340 (3/2013 修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載

2.親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號香港電台創意組，信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局網頁作網上申請

【勞工及福利局—顧問（人力資源推算）】

月薪：183,850元

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士或深造學位，主修經濟、數學、統計學、數據分析、會計、精算或其他相關學科更佳

2.具備最少10年在具規模的諮詢公司或商業機構或公營機構工作的相關經驗，其中最少3年擔任高級管理職位

3.在使用統計模型和專門技能處理和分析數據方面具備豐富知識，可進行有意義的推論和觀察

4.具備策略思維，熟悉處理來自私營機構及政府的人力和相關的經濟數據和統計數字

5.具備卓越的領導才能和敏銳的觸覺，了解各業界的運作和人力趨勢

6.中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

職責：

1.按指定的時間和議定的方法，規劃及進行有關推算

2.與政府經濟顧問、政府統計處及其他政策局和部門連繫及磋商，蒐集及整合相關的政府數據和統計數字及其他開放源碼數據

3.督導及監督外聘顧問，確保有關推算所涵蓋與各界別持份者進行的諮詢，以及諮詢的報告和分析，均按規定的標準進行和完成

4.擬備有關推算的進度報告和最後報告，並向持份者提交報告

5.按要求就其他勞工、福利及人力課題進行研究和分析

聘用條款：

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期3年或直至2026年10月26日爲止（以較早日期為準）。續約與否由政府酌情決定

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.須以書面形式遞交已填妥的申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）

該表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載

2.一封詳細列明申請人為何認為自己適合本職位的申請信以及詳細履歷表，並提供學歷證明書以及先前受僱工作記錄的副本。有關申請文件須於截止申請日期或之前（以郵戳所示日期為準）送交至香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室KOS International Limited；或以電郵方式發送至KOStalentengage@kos-intl.com

3. 申請人須於信封面（以郵寄方式）或於電郵標題清楚註明「申請顧問（人力資源推算）職位」

【衞生署—注射員】

月薪：14,965元起

總薪級表第2點(每月14,965元)至總薪級表第13點(每月29,500元)

截止日期：13/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.具備可接受但一般不獲香港護士管理局或香港助產士管理局認可的護理或助產士資格

2.具備相當於中三程度的中、英文語文能力，及能操流利粵語及簡單英語

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.在指引和督導下，執行防疫注射、注射及用藥的工作

2.為各項免疫注射／用藥計劃提供支援，例如更新及查核服務對象的注射紀錄

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人須於申請書內詳列與入職條件有關的學歷、護理科或助產科資格及相關工作經驗

5.持有非本地學歷的人士，須連同填妥的申請書提交修業成績表或其他証明文件副本

【懲教署—工藝導師(製衣)】

月薪：37,570元起

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月37,570元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月63,755元)

截止日期：06/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.申請人必須完成有關成衣或紡織行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具成衣或紡織生產方面的相關工作經驗

2.有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年

3.具備相當於中三程度的中、英文語文能力，並能操流利粵語及簡單英語

4.受並通過製衣技能測驗

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.督導轄下職員執行職務

2.訓練、指導與監管懲教院所內的在囚人士從事製衣生產

3.監管工序包括但不限於一般成衣縫紉、物料預算、紙樣製作、剪裁、整熨、包裝、品質保證、生產機器和設備操作及保養

4.擬備職業訓練教材及教授有關課程

5.執行職業安全及健康守則及相關規例

6.執行其他指派職務。

7.獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(製衣)職位」

3.信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

5.如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件，或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理

6.申請人如獲安排參加製衣技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作已經落選【公司註冊處—合約律師】

月薪：港幣68,975元起

月薪港幣68,975元至港幣92,090元(視乎獲取資格後經驗而定)

截止日期：06/07/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內取得律師資格，並在取得資格後具備至少兩年的專業經驗

2.在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內取得大律師資格和全面執業權後，具備至少三年的專業經驗

3.在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科及中國語文科考獲第2級或以上成績或具備同等成績

4.能操流利英語及粵語

5.具備一般顧問工作經驗，特別是就《公司條例》(第622章) 及公司註册處實施的其他條例提供法律意見的經驗則更佳

職責：

1.就《公司條例》及公司註册處實施的其他條例提供法律意見

2.就辦理文件登記及其他根據《公司條例》提出的申請提供意見

3.就投訴個案的調查提供意見

4.進行法律研究

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人須填妥一份申請表格[通用表格第340號。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可於公務員事務局網站下載

2.已填妥的申請表格，連同詳盡履歷，須於截止申請日期或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組，信封面須清楚註明「申請合約律師職位」。

3.履歷應包括下列資料 ：

-法學士、法律博士、法律專業共同試、法律專業證書考試、律師會和大律師公會檢定資格及其他相關學歷最後考試的成績，當中須列出各報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)

-取得律師／大律師資格的確實日期和地點

-由中學起在公開考試中報考科目的成績級別（請述明考取成績的確實日期並提供成績單和證書副本)

-就業記錄及職責詳情

【衞生署—合約會計經理】

月薪：港幣46,605元 (另加約滿酬金)

截止日期：06/07/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港會計學位或工商管理學位(主修審計╱會計╱財務)，或同等學歷

2.為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生

3.具備至少5年有關會計或審計全職工作經驗註

4.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第「2等」級或以上的成績

5.在香港中學文憑考試取得另外3個科目達第「2等」級或在香港中學會考取得另外3個科目達「E級」或以上的成績

6.具備良好的中、英文說話及書寫傳意技巧

7.申請人具備政府帳目和系統開發經驗，將會獲優先考慮

職責：

1.根據政府規則和規例執行與財務及會計相關的職務，例如負責財務會計、處理付款及管理預算

2.就新計劃制訂整體框架及付款程序，就處理付款系統的開發、整合、驗收測試工作提供支援，協助進行財務監察

3.協助監察付款進度及整體開支情況

4.編製財務及分析報告

5.監督付款小組執行財務會計及由上司指派的其他職務

聘用條款：

成功的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任，續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期之前連同入職條件所列的證明文件副本送達所列聯絡地址，信封面須註明「申請合約會計經理職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.在網上遞交申請的人士，須在2023年7月13日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【教育局（新聞及公共關係組）—新聞行政主任】

月薪：38,000元

截止日期：10/07/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷中取得「二級」成績

3.中英文書寫能力良好、操流利粵語及英語

4.在取得學位後最少4年曾從事新聞業、宣傳事務或公共關係的經驗

5.具備良好溝通、人際及表達技巧

6.熟識教育新聞

6.掌握相片拍攝和編輯、圖像設計及影片拍攝和編輯的基本知識和技巧

7.能在緊迫的期限內完成指派工作，熟識電腦運用，包括文書處理。

職責：

1.協助統籌新聞發放、大眾傳播研究、傳媒查詢及採訪

2.協助推行宣傳計劃，以及安排透過廣告宣傳媒介進行宣傳，包括電視及電台政府宣傳片、電視及電台節目、網上和戶外廣告等

3.為教育局的員工刊物擔任執行編輯

4.執行其他被委派的工作

5.需要早班工作，及有時在非工作日工作

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請書須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部東翼11樓1110室教育局新聞及公共關係組

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知

【在職家庭及學生資助事務處—合約助理文員】

月薪：12,780元

截止日期：04/07/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.完成中四學業，或具同等學歷

2.具備良好中英文講寫能力

3.具備良好電腦應用知識，懂得中英文打字及使用MS Word及 Excel等應用程式

4.具備最少六個月的全職文書工作經驗，具處理政府資助計劃申請經驗者可獲優先考慮

職責：

1.審核及處理各項政府資助計劃的申請，並核實申請人提交的證明文件

2.負責收集、發送、記錄、整理及歸檔各項政府資助計劃的申請書及相關文件

3.在電腦系統中輸入各項政府資助計劃的資料，並執行其他文書工作，例如打字、影印及文件派送等

4.提供櫃位服務、處理公眾查詢，以及就各項政府資助計劃的相關事宜聯絡申請人及相關人士

5.執行主管指派的其他職務

聘用條款：

受聘人將按非公務員合約條款聘用，合約期為一年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (3/2013 修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格和詳列所有現時及先前受僱工作經驗(包括職位和主要職責)的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件，於截止申請日期或之前送達或郵寄至九龍觀塘海濱道181號19樓。請於信封面註明「應徵合約助理文員職位」。本處於收妥申請人遞交的申請表格後會以電郵形式寄送確認收據

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站於截止申請日期或之前作網上申請

4.申請人在網上遞交申請表格後，必須於2023年7月10日或之前，把其學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（如工作證明書及／或僱主信等）副本郵寄或送達至九龍觀塘海濱道181號19樓，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號

5.申請人請於申請表格內提供電郵地址，以便聯絡

【民航處—見習航空交通管制主任】

月薪：$24,265元起

見習職級薪級表第11點(月薪港幣24,265元)至見習職級薪級表第14點(月薪港幣29,430元)

截止日期：14/07/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科取得第3級或同等，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或

2.在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科) C級

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科達第3級

4. 能有效地以英語溝通

5. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練

2.接受輕型單引擎飛機飛行訓練

3.執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作

4.須二十四小時輪班當值

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年7月14日香港時間下午五時正或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

3.以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。初步入選的申請人須參加暫定於2023年7月／8月舉行的考試。

想睇更多政府工👉👉👉政府工招聘｜23份筍工月薪14K-242K 零經驗+任何學位可申請 (下)