2024年QS世界大學最新排名出爐　港大中大齊下跌！一項評分超差

國際高等教育資訊機構(QS)於近日公布最新2024年世界大學排名，今年機構加入三項包括就業情況、國際研究網絡等評分新指標後，本港上榜的大學多間排名齊齊下跌，以往於Top50排名內的「三大」，惟只得香港大學和中文大學堅守於內。



擁有國際認可的全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS），每年都會發布最新的世界大學排名，往年排名是根據學校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、五年內論文引用率等作為評分基準，而今年機構新增了三項新指標，分別為可持續性、就業情況和國際研究網絡。

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此次排名，一共有104個國家共1,499所院校上榜，本港7間上榜的資助大學排名，於新計分的標準下幾乎全部下跌，惟只有理工大學維持於65位不變。香港大學由21位下跌5名至26位，中文大學則下跌9位至47位，而眾多大學當中，跌幅最大的是香港科技大學，由上年的40位跌至60位，直接跌穿Top50排名。城市大學則由54名跌至70名、浸會大學跌至295名，嶺南大學則由601-650的排名範圍跌至641-650。

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至於評分表現，香港本地學府在於新添加的「國際研究網絡」指標當中評分為最差，香港排名最高的香港大學於該項目都只有42.7分，排名第二的中文大學則得分42.7分，排名第三的科技大學於此項得分更只得個位數，為5.3分。

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世界排名方面，美國麻省理工學院再度禪聯榜首，評分為100分滿分，第二位和第三位分別為英國劍橋大學及牛津大學，評分為99.2和98.9。亞洲地區大學方面，北京大學排名亦有所下跌，世界排名下跌5名至17位，於亞洲地區當中被新加坡國立大學超越，失守榜首跌至第二位，香港大學則位列第四。

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2024年QS大學排名TOP10:

第一位:美國麻省理工學院

第二位:英國劍橋大學

第三位:牛津大學

第四位:哈佛大學

第五位:史丹福大學

第六位:倫敦帝國學院

第七位:蘇黎世聯邦理工學院

第八位:新加坡國立大學

第九位:倫敦大學學院馬來亞大學

第十位:柏克萊加州大學

2024年亞洲地區大學排名:

第一位:新加坡國立大學(8位)

第二位:北京大學(17位)

第三位:清華大學(25位)

第四位:南洋理工大學(26位)

第四位:香港大學(26位)

第六位:東京大學(28位)

第七位:首爾大學(41位)

第八位:浙江大學(44位)

第九位:京都大學(46位)

第十位:香港中文大學(47位)

2024年QS世界大學排名(香港):

第一位:香港大學(26位)

第二位:香港中文大學(47位)

第三位:香港科技大學(60位)

第四位:香港理工大學(65位)

第五位:香港城市大學(70位)

第六位:香港浸會大學(295位)

第七位:嶺南大學(641-650位)