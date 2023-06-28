內地中介列香港5大「墊底大學」 演藝學院＝野雞大學？網民轟亂噏

香港有多所不同受國際認可的大專院校，當中有些院校更是針對不同的專業而設，因而多年來吸引了不少內地和海外的學生來港就讀或交流。但近日，有內地升學中介就於社交平台上點評香港的大學，影片當中其形容香港某些院校為「野雞」和「墊底」大學，連香港的「明星搖籃」演藝學院都上榜，引發網民熱議。



圖自小紅書

香港演藝學院除了是香港唯一專門培養表演藝術人才的公立院校，更是不少港星和電影人的「搖籃」，但近日有內地升學中介「浦洛森教育」於小紅書介紹香港「大學」時卻形容香港演藝學院為「連名字都沒有聽過的野雞大學」，其形容學院中雖然有「鄧紫棋、黎姿、朱茵、王祖藍」耳熟能詳的明星，但別人形容學院「堪比內地北電中戲」，中介卻表示「我覺得有點誇張」，其更表示學院只要「GPA3.0以上的專科生」便能申請。

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除了演藝學院外，中介更有形容香港高等教育科技學院(THEi)、香港都會大學、珠海學院和樹仁大學等等，為香港的「墊底」和「入門級」的大學，都是內地高考失利，「二本線排徊的同學」可考慮的學校。而於眾多大專院校當中，中介更形容高等教育科技學院(THEi)「說它是香港墊底大學一點也不為過」，院校申請門檻低，畢業後不但「可以留港就業」，讀書時「享受到留學生福利政策」，還可以作為「跳板」，申請香港八大的碩士，成為「升本的黃金通道」。

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介紹院校的影片一出，隨即引起網民熱論，有網民表示該名中介根本連「學院跟大學都不會分」，並不是所有頒發學位的都稱為「大學」。網民更表示「演藝學院專業排名亞洲第一，世界第十」，有眾多知名的導演都出自該處，「演藝學院可厲害了」，「演藝學員都叫野雞?」，而THEi、都會大學等等，「每個院校都有佢哋出名嘅科」，所以香港的大學「好難講墊唔墊底」，中介如此介紹完全是「誤導」。