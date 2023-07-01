12星座2023下半年開運秘技大公開　巨蟹勿忘初心水瓶一招扭轉乾坤

2023即將過完一半。想在下半年獲得好運，自己當然也得做出一些行動。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的人，到了2023下半年該怎麼做，才能夠獲得好運。



【圖輯】點圖放大了解「12星座2023下半年開運秘技」👇👇👇

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白羊座

想要開啟運勢，關鍵就在能夠履行自己曾經許下的承諾，一肩挑起責任。過程中務必要保持專注，切忌做事分心或半途而廢，只要腳踏實地，那麼前方的道路也將越來越順。

金牛座

過往累積的事情，或許能在下半年得到回報。不過要懂得做出取捨，如果眼前有眾多選項，就必須做出衡量，挑選真正重要的事情，並專注在那上頭，如此一來就能得到好運。

雙子座

好運的關鍵在於能否勇敢走出舒適圈，挑戰新的事物。由於個性上，本來就懂得欣賞事情的正反面，因此如果能加以發揮，讓自己不容易被他人言語影響，就能夠順利向前。

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巨蟹座

2023下半年是渴望冒險的時期，只要能夠勇於嘗試，那麼在越接近年底的時間點，越能感受到充實的生活。若想想成為幸運之人，就必須堅持自己的核心理念。

獅子座

開運關鍵在於「做什麼事都認真應對」，要避免因為對處理事情的速度太過自信，導致草率解決的可能。不急不徐地完成每一項工作，以及用寬容的心態對待他人，就能建立起良好的人際關係。

處女座

處女座在2023下半年，有可能會碰到一些之前比較少接觸過的人，或許在和對方的相處中，會讓你感到有些不適應，但如果能夠接受不同，彼此願意互相妥協的話，你也能學習到對方的優點。

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天秤座

天秤座在2023下半年，可能會因為太過著迷新鮮事物，而讓事情變得失去掌控。因此需要審慎評估，瞭解各個行動的效率好壞，並且記得保持專注，才能夠提升運勢。

天蠍座

想提升運勢，關鍵在於人際關係。比起想要八面玲瓏，和所有人都套點交情，不如真心對待重要的人，並且保持著「做真實的自己」心態，才會讓你變得更有魅力。

人馬座

如果能夠真誠地向他人表達謝意，那麼你有可能受到更多人關愛，如此一來，對你的工作效率也會非常有幫助。此外，平時多注意健康，也有助於提升運勢。

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山羊座

如果以實用和興趣為考量追求目標，就有助於提升運勢，但要小心別把目標設定得太高，以免自己被困在理想與現實之間。可以試著找出自己的優點，瞭解自我的吸引力在哪。

水瓶座

由於遇到許多過去沒有經歷過的事情，可能會讓你感覺到非常不安。不過只要能鼓起勇氣挑戰，全心地投入其中，就是能讓運勢逆轉的關鍵，還能夠讓你變得更有魅力。

雙魚座

過去曾經一度放棄過的事物，不妨就重新回來挑戰看看，說不定在過程之中，會讓你發現到「其實我很有才能」。勇於嘗試新的方法，也能夠提升做事的效率。

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