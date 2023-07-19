關景鴻離世｜網民震驚讚移民廣告勁洗腦　22句港人才懂的廣告台詞

有「移民教父」稱號，資深移民專家關景鴻逝世，終年66歲。景鴻集團今日(19日) 於官網發布有關消息，指集團創辦人兼董事長關景鴻博士於2023年6月與世長辭。談起景鴻移民，相信香港人最深刻的還是其移民廣告，其中由他粉墨登場一句廣告對白「我可以幫到你」，更是耳熟能詳。



景鴻集團今日(19日)發出訃文，指關景鴻一生熱心公益，為後輩立下良好榜樣。創辦景鴻集團後，積極推動業界發展、成為業界翹楚，一直以心辦事，受到不同業界的敬重及景仰。集團表示，仍會繼續秉承關景鴻的教誨，以「永遠朋友 永遠服務」的宗旨，一如既往，為客戶朋友服務。

不少網民對關的離世感到相當震驚，「以前tvb深夜時段必有嘅廣告，同金寶綠水齊名」，「細個係加拿大，成日都見到佢賣廣告」。大家最難忘是他粉墨登場拍廣告，成了公司「生招牌」，其廣告台詞「我可以幫到你。」、「保證申請成功，否則原銀奉還。」更是耳熟能詳，而由藝人趙雅芝拍的廣告，「真正的快樂，是你懂得去選擇」、「永遠朋友、永遠服務」等對白也相當洗腦。

香港的廣告對白一向經典，不少老香港都會有印象，除了景鴻移民廣告之外， 曾有連登網民發文「一人一個電視廣告對白：BB肚屙嘔奶...」，引來大量網民留言接龍挑戰，「即刻轉身射個三分波」、「雞蛋六隻…」等經典對白連發，大家又可記得呢?

電視廣告有好多種，令人印象深刻都有好多。

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