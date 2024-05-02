16型人格｜MBTI戀愛策略大公開　這種人格最難追到手 一眼定生死?

近年非常流行16型人格測試MBTI，可以透過測試結果更了解自己，知道自己與不同人溝通的方式，但究竟16型人格中，哪一種是最難追到手呢？



《無法抗拒的他》劇照

「MBTI 16型人格測試」是有權威性的性格測試，可看出一個人的性格、愛情觀等等，是了解自己長處和短處的方法之一。在追求異性時難免會想知道對方喜歡怎麼樣的相處模式，究竟16型人格到底哪一個最難追呢？一起來看看吧！

難追指數：⭐️

ESFJ 執政官

ESFJ性格比較無私，想追求ESFJ就先要在他面前展現良好的思想品質，讓他對你產生基礎好感，以柔和、自然的方式融入他的朋友圈子，用行動證明自己的心意勝過語言。

ESFP 表演者

ESFP擅長閱讀周圍的情緒並感同身受，相處舒服、快樂對他們而言十分重要，他們不會抗拒眼下的誘惑，也不會做過於長遠的打算或計畫，建議想追求ESFP的你們盡量培養相同的興趣，讓自己可以跟他玩在一起。

ENFP 競選者

ENFP一般朋友很多，也因為性格好不缺少愛慕的人，他們擁有很豐富的思想、興趣和愛好，可能會難以將他們關心的一切融入生活。想要追求ENFP就要表現得溫柔、有趣，但又要保持一定的神秘感，並且適時關注他，在他最需要你的時候及時出現。

ISFJ 守衛者

ISFJ很少會偷懶或猶豫不決，不過他們並不喜歡成為聚焦點，而是希望默默幫助他人，建議想追求他們時不要太強勢，多在意平時相處的細節，多關心他們，用足夠多的真誠打動ISFJ，讓他有足夠的安全感。

難追指數：⭐️⭐️

ISTJ 物流師

ISTJ偏向建立長期、穩定的戀愛關係，喜歡符合他們原則和保守主義，他們很可靠、有客觀性和敏銳的眼光，如果太常變動便會引起他們的反感，但他們對感情反應較慢，追求時盡量「打直球」，不要著急想要進入下一階段，只要熬過最初的冷淡追求期，他們會是非常可靠的伴侶。

ISFP 探險家

對ISFP來說，自由是最重要的，他們厭惡一成不變的環境，同時也非常好勝，雖然ISFP一般顏值比較高，加上有出色的藝術審美，但有時會令較魯莽和短視，建議追求他們時要多主動。

ENFJ 主人公

ENFJ在幫助他人時最能找到成就感，他們的情商和社交技巧都特別好，建議追求他們的你保持內心善良，並多激起他的保護慾，在他面前表現得足夠柔弱，多誇讚他們的優點。

難追指數：⭐️⭐️⭐️

ENTP 辯論家

ENTP愛好鍛煉他們的智力，對任何能讓他們提出新方法、新想法的人充滿熱情，但對長期伴侶的要求比較苛刻，要有精神上的共鳴，甚至不太在意戀愛這件事，看對眼戀愛很容易，談婚論嫁比較難。

ENTJ 指揮官

ENTJ無論遇到什麼障礙都能將想法付諸實施，會構想未來願景後制定戰略，並精確地執行每一步，對自己和他人都有很嚴格的標準，所以你首先要足夠優秀，他們才有可能看得上你，如果想追求他，先掂量一下自己，讓自己變得越來越好吧。

ESTP 企業家

ESTP擅長獨立思考，並能快速地作出決定，他們性格和藹可親，也相信自己的判斷，雖缺乏耐心，但觀察力極強，能夠一眼看透目前狀況並採取行動，想要追求他們，首先要有不錯的經濟實力以及顏值，他們還喜歡聰明的，總得來說喜歡內外兼備。

難追指數：⭐️⭐️⭐️⭐️

ESTJ 總經理

ESTJ非常注重傳統、穩定性和安全性，因此很有責任感、也十分可靠。他們的忠誠度亦非常高，想要追求他們，一定要有足夠實力，不然可能受到就是冷冰冰的拒絕，他們可不會嘴上留情的。

INTP 邏輯學家

INTP對世界有獨特的看法，他們渴望探索各種理論和思想，渴望深入了解探索日常生活以外的奧秘。想追求他們要足夠聰明，才能與他們同頻相處，不要想著可以從朋友過度成為戀人，比起追求，有魅力吸引他們會更好。

ISTP 鑑賞家

ISTP是最神秘的人格類型之一，他們是天生的問題解決者，要追求他們要首先引起他的注意，其次還要通過他對伴侶的考驗，只有經受住這些考驗，才能得到他的真心。

INFP 調停者

INFP不喜歡有太多壓力及麻煩，他們有創意、獨立性以及喜歡幫助他人，但同時個性比較敏感、想的多，容易回避問題，你要有足夠的耐心，然後滿足他們高情感的要求，給他們足夠的安全感。

難追指數：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

INTJ 建築師

INTJ渴望異性能燃起他們的好奇心並喜歡挑戰性，他們對於不喜歡或沒興趣的異性絕對不會將就，但也不知道如何委婉拒絕，只會告知其真實的想法，小心會被他們生硬的語氣傷到。

難追指數：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

INFJ 提倡者

一眼定生死，第一眼不喜歡你怎麼追也沒用，不太重視現實利益。如果他們喜歡你，你們會很幸福，但沒感覺的話之後也很難被打動。

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