心理學家揭多士搽牛油方法　反映9種隱藏性格!咁搽代表你是控制狂

不少人都喜歡早上來一塊牛油方包作早餐，但原來怎樣塗牛油都可以反映你的隱藏個性！有外國學者研究指分析了9種塗牛油或抹醬方法，當中反映了我們的復原力、耐心和對細節的注重。



《我的麵包魂》劇照

綜合外媒報道，英國有心理學家斯坦頓(Darren Stanton)與英國植物牛油品牌Flora合作，剖析了不同抹牛油方式及其特點。研究顯示，一般人每年抹牛油達574片麵包，斯坦頓指塗牛油方法猶如「潛意識的畫布」，揭示人們自己可能意識不到的特質，「在看似平凡的抹麵包酥操作中，我們的性格層面被揭示出來，有些人抹得精準，有些人隨興而為，我們抹牛油的方式反映了我們的復原力、耐心和對細節的注重...這看似簡單的動作成為了我們的subconscious(下意識)反應，揭示我們可能還不知道的性格特徵。」

塗牛油反映9種性格︰

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1. Glider

用刀均勻地滑過麵包來抹開牛油。在2000名成人中，約50%使用這種方法，斯坦頓認為這些人往往性格平易近人、冷靜，從容不迫地度過生活中的障礙或壓力時刻，當其他人感到震驚或憤怒時，都能保持冷靜和寧靜。由於他們似乎從不困擾，所以很善於傾聽其他人的問題。

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2. Total Coverage

研究顯示19%的人屬於「完全覆蓋」類，會抹到麵包邊緣。這些人往往被認為方法慎重，經常是朋友圈中最有組織的那個人，經常會提前幾個月計劃集體活動。這些「Everything in its place(凡事井井有條)」的人非常精確和有方法，確保麵包的每一部分都被覆蓋，並均勻加適量的牛油。用牛油塗勻整片麵包顯示了他們的掌控欲，確保沒有任何風險。留下部分未抹牛油對他們來說就像留下了一半未完成的工作。

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3. Clumper

「團狀者」不會均勻擴散牛油，經常在麵包上留下牛油團。他們只要可以吃到抹了牛油的麵包就很滿足了，不在意麵包上留有空隙或牛油的塗抹方式。調查中約6%屬於這種人，他們生活在自己的世界，以自己的方式做事，常因認為自己還有充裕時間而遲到。他們性格散漫，思維非主流。

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4. Crust-avoiders

如果你像調查中的 5% 成年人一樣，在抹牛油時避開麵包邊緣，那你可能是個注重整潔的人。這類人注重程序，不喜歡弄髒。他們大多自我描述為完美主義者，經常在行政工作中非常成功。避開麵包邊的人是完美主義者,害怕牛油會滴到麵包邊緣、自己身上或地板上。

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5.double-sider

在兩面麵包都抹上牛油的人最獨特, 因為很少有人會在麵包的兩面抹脂肪。他們有創造力, 運用大腦的抽象思維，性格外向，不介意成為眾人注意的中心。他們的衣櫃和外表華麗奢華，熱愛生活。心理學家將這類人描述為「內在參照型」——在做決定時信任自己的直覺，不隨波逐流。

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6. Tear and spread

這類人會撕下麵包一小塊，每次抹一點牛油。這類人性格開朗外向隨心所欲，但不喜歡驚喜，也不希望達成低於自己能力的目標。他們不會直接抹整片吐司，而是撕開吐司，就像是在準備要吃哪一片。他們習慣分解任務，思維方式與眾不同，這讓他們能夠與人更好地交流並建立信任。

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7.Curler

如果你有一個小工具幫你塗牛油，那你就屬於這類型人格。這種工具可以輕鬆地卷曲和擺放黃油，使你感覺很滿意，也自覺自己的方法是最正確的。這類人希望用一種「特別」的方式去處理事情，且往往傾向於找尋解決問題的更含糊模糊的方法。他們喜歡追求完美，可能在拼圖或邏輯題目上處理得很好，同時亦具有世故智慧。

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8. Barely there

這類人喜歡只在麵包上擠很少量牛油，並讓麵包大部分面積沒有牛油，因為他們想品嘗麵包本身的口感和質感，不希望以牛油掩蓋麵包原本的味道。這類型的人希望吃早餐的時間盡量短──他們每天都有很多事要做，想早點出門。他們喜歡戶外活動，是行動派，習慣活在當下。通常他們滿意自己的成就，其他人很難跟上他們的步伐。

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9.Do-you-want-toast-with-your-spread?

這類人在麵包上擠的牛油實在太多了，根本看不出底下還有麵包存在。他們習慣放縱奢侈，無限享受自己喜歡的事物，絲毫不會節制，但同時也反映出他們性格很樂觀，對生活眼光總是看重更好的一面，開心和開明都是他們的顯著特徵。