亞洲首座電影主題樂園！珠海橫琴「獅門娛樂天地」　$217玩足全日

香港與內地正式通關後，有不少港人都會選擇到內地旅遊，除了最接近香港的深圳，珠海亦是不少港人熱愛的旅遊地點，除了語言相通外，現在乘搭金巴前往只需約40分鐘便能到達!而這次《開罐》將為大家介紹的就是位於珠海橫琴的室內主題樂園「獅門娛樂天地」，以《飢餓遊戲》、《暮光之城》等6大人氣荷里活電影作為背景主題，內裡的所有娛樂設施更融入最先進的VR和AR互動元素，讓各位電影迷大家可「身臨其境」走進電影當中，真正感受電影裡的刺激感!



圖自Trip.com

講到電影主題的樂園，大家第一時間想到的可能是環球影城，但其實珠海橫琴的「獅門娛樂天地」同樣是各位電影迷必去的主題樂園!獅門娛樂天地」是全亞洲首個室內電影主題的互動體驗館，位於珠海橫琴新區，總佔地超過23萬呎。樂園裡的所有設施主要以六套超人氣的荷里活電影，包括《飢餓遊戲》、《暮光之城》、《非常盜》、《埃及神戰》、《分歧者·異類叛逃》以及《逃亡大計》作爲主題設計，每個設施不論是遊戲中的故事，抑或是場地的背景設計，全部都細緻地配合著電影裡的場景，讓大家都能一嘗成為荷里活電影主角的滋味。

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若大家以為這些電影主題只是純遂套落在與坊間一樣的遊樂設施上，那你就大錯特錯了！獅門娛樂天地的特別之處除了包含6大電影主題外，內裡的設施更是運用了各項高端科技，包括現今最新的虛擬現實（VR）、增強現實（AR）和動態捕捉互動遊戲技術等等的科技而成，令大家能邊玩遊樂設施邊走進「真正」的電影世界。

+ 5

樂園裡有多達30項的互動沉浸式的遊樂設施，包括有《埃及神戰》為故事主軸的VR過山車、《飢餓遊戲》的多媒體動態模擬艙、《逃亡大計》的沉浸式密師逃脫、《分歧者·異類叛逃》的兩層高VR繩索攀爬挑戰等等的設施。

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而當中最不得不介紹的遊樂設施一定便是以《暮光之城》為主題的多人互動VR體驗「暮光之城——午夜追逐」。遊戲中大家會一同坐上真實電單車並戴上VR眼鏡，來體驗與故事中的狼人一同追逐「吸血鬼」的真實刺激旅程，而設施中最有趣的一點便是大家所坐上的電單車，並非普通的坐駕，它是會跟隨著大家各自的「駕駛」方式和故事中所遇到的物件內容而郁動。此外，每個玩家於遊戲中都會體驗不同的追逐路徑，因而每個人所遇到的「驚喜」亦會有所不同喔！

獅門娛樂天地

地址：中國廣東省珠海市橫琴新區天羽道91號創新方1-4層

交通： 乘搭「環島中港通」港珠澳跨境巴士直達創新坊/

乘坐珠海跨境巴士到橫琴口岸或長隆，再轉乘創新坊免費穿梭巴士

營業時間：周三-周日:11:00-19:00 (最遲入場時間:18:00)

周一-周二:全日關閉

收費:成人平日票價為HK$217，假日HK$238

小童/學生/長者票平日為HK$152，假日HK$171

雙人成人票平日售價為HK$325，假日HK$356