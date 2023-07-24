《奇幻潮》重播！網民選最心寒單元Top 9《四人再歸西》也輸給它

臨近農曆七月鬼節到，TVB於2005年節目《奇幻潮》又重播！節目講述22個靈異故事，由鄭伊健及羅敏莊主持，當年一出極受歡迎，更在2014年、2016年及2018年重播三次，到2023年7月23日再翻「loop」，過往就曾有連登網民票選哪一套單元最好睇，當中四人再歸西、重生校園都被喻為經典鬼故，大家又怎樣認為呢?



當年由鄭伊健和羅敏莊擔任主持 （YouTube截圖)

每年農曆7月鬼節，各大平台都會講鬼故，其中講述22個詭異故事的《奇幻潮》近日在大台再重播。作為不少港人童年陰影的電視節目，大家又認為哪一個單元最可怕？綜合網民意見，以下9個單元均被網民認為是最好看的故事，大家又是否仍記得故事的細節?

《未來聊天室》

演員陣容：胡諾言、楊思琦

劉家偉某日發現網上有個未來聊天室，可以幫人達成願望，不過代價為登錄期間用家的生命會變為6秒一日。偉起初以為開玩笑，叫室中美女未來精靈講出考試題目，最後發現全中。偉憑準確預測未來的賭博賽果贏了很多錢，最後更中了六合彩４千多萬獎金。正當他忘形之際，卻突然吐血倒地，原來他忘了登出，結果因為在線38小時56分鐘而老死街頭。

+ 2

《四人再歸西》

演員陣容：鄧健泓、唐詩詠、傅楚惠、范振鋒

民間傳說若打麻雀時各自打出「西」會無故身亡！Darren不信此事，決定在網上邀請三人在陰年陰月陰日陰時玩「四人歸西」。不過由於其中一人

要出差，所以改為打網上麻雀，更到踏正12點每人打「西」，再輪返Darren時竟出「一筒」，要四人「一同歸西」，最終四人都離奇死亡，超恐怖。

《重生校園》

演員：黃又南、徐天佑、鄭子誠、陳宇琛

一間學校專門收錄有案底的學生，最令人驚喜是在那間學校畢業的學生最後都會變乖聽話。阿希和阿得入學後，發現每個學生住進宿舍前，都都有幫他們剪頭髮和指甲。兩人於是決定調出真相，期間阿希驚覺與自己長得一模一樣的複製人。原來校長以複製人技術，複製出乖學生，取替不聽話的學生，而最恐怖的是，父母其實是知道真相，都扮唔知選擇放棄自己，比四人再歸西更不寒而慄。

+ 4

《踢石》

演員：黃智賢、鍾嘉欣、姚嘉妮

很多人都想回到過去，再次選擇曾經錯過的機會改變現狀。有一天，露宿者周日星收到「鄰居」送他的飯盒令他十分感概，心想如果人生可以重來，一定不會再令自己這樣潦倒！他踢了一顆石頭，突然地返回孩童時代！因踢石周日星重複人生三次，第一次未能成為行政總裁，第二次成功當上聯交所主席但衆叛親離，他終於明白家人、朋友與名利相對的價值，第三次決定回歸露宿者生活。

+ 1

《七彩天晶》

演員陣容：麥長青、許文翹、袁彩雲

劇情：

亞輝本來只是個小市民，與妻兒過著平凡生活，某一天舊同學贈他七色天晶，更說天晶可帶給人好運，但需要付出代價。亞輝憑天晶幫助獲得利益，但最後卻喪兒失妻，於是他決定將七色天晶轉贈他人。

《媽媽愛你四小時》

演員陣容：薛家燕、蔣志光、何嘉裕、黃嘉豪、謝宛婷

劇情：

勾魂使者是不會和人類直接對話的，但有天他早到了，無聊便提早告知周太他只有四小時生命，好讓她完成最後心願。怎料到周太知道自己快死後，最後心願竟是做最後一頓晚飯給家人食！勾魂使者跟著周太行街市買餸，基於好奇，勾魂使者也一嚐周太手勢！百年來未曾哭過的勾魂使者，竟流下了一滴眼淚，最後更有美好結局，不少網民也表示看完很感動。

+ 2

《凶屋》

演員：鄭希怡、梁洛施

姐姐與智障妹妹搬到一間怪屋居住，屋中不但有一陣燒焦味，鄰居還非常怪異，而且常收到奇怪電話。有天，姐姐發覺鄰居收藏了不少陰司紙，對方家中還傳來問候聲音，更驚覺大廈每個時鐘都是指著六點十五分，而牆壁愈來愈黑，牆上出現神秘怪字問她幾時死。最後，姐姐發覺原來自己因自殺來到地府，那些傳真和牆上的怪字是陽間有人以碟仙問她問題。

+ 1

《紋身》

演員：官恩娜

Gigi因臂上刻有玫瑰紋身，被男友峰(劉浩龍 飾)的父母嫌棄。原來她臂上的紋身是為前度男友紋的，她曾經答應過前男友，要與他一生一世，紋身亦會陪著她一生一世。 但後來她前男友因為被她拋棄而自殺了，變成冤鬼纏著她。而她的紋身更害死了新男友，而且紋身更不斷生長，找法師也解決不來。

+ 2

《情比金堅》

演員：陳自瑤、張美妮、李逸朗、蔣雅文

Yan、Sue、May和Don是感情很好的同學，一次他們為了交功課而誤闖鬼屋。屋內鬼怪不斷給他們問題，並要他們互相出賣，才能夠逃離鬼屋。起初四人同心「抗敵」，但另外三女驚揭各人原來也跟Don是情侶關係時，三女立即對付對方，四人互相廝殺，最後沒有一人能走出鬼屋。