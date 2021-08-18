中大鬼故︱辮子姑娘名副其實大專界最恐怖　牛尾湯竟有兩個版本

牛尾靚湯：至死不渝的愛？

（以下內容節錄自《香港都市傳說大百科》。）



在2004年《中大學生報》出版了一份名為《中大四十年》的特輯，那是一份以學生組織為軸心的特輯，嘗試藉此延續《中大二十年》及《中大三十年》的校史。

特輯的上冊就有〈鬼故〉一章，記錄中大校園內的靈異事件。筆者對其中一個故事有深刻的印象。那故事雖為鬼故事，可是它不但一點也不恐怖，更可謂感人至深。當中寫下了一段至死不渝的愛情，一段至死也要煲湯和飲湯的關懷，一段一男一女一牛譜出的愛曲。

▼▼▼點擊即睇牛尾湯鬼故……▼▼▼

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其實，也許是因為大學的鬼故事多藉口耳相傳的方式流傳，流傳的過程難免對故事內容有所增加或刪減。因此，即使是這麼簡單的一個故事，在筆者的資料搜集過程中也發現了不同的版本。在林舟（Joseph Bosco, 1957-）的〈香港青年間的鬼故事之超自然現象〉 一文中，收集並分析了不少在香港中文大學中廣泛流傳的鬼故事。在他的論文中〈牛尾湯〉版本便與上述略有不同。

林舟論文中所載的敍事結構大致上與《中大四十年》裏的內容相符，包括了戀人一起入住宿舍、女生住男生上層、女生時常煲湯給男友喝。不同的是，林舟收集回來的版本指二人因為要專心應試，故此約定考試期間暫不相見，才有窗外吊湯的一幕。故事結局指出男生在發現女友早已死去之後，每晚仍有湯盅吊下來給他。

以口耳相傳的方式來傳遞故事，原來可以令整個故事傳得面目全非。出場人物不同、發生地點不同、死去角色不同，就連喝湯的人也不同。在第三十屆崇基學生會出版的《脈絡》中同樣載有〈牛尾湯〉的故事。故事載錄如下▼▼▼

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辮子姑娘：號稱中大鬼故之冠

有時候，做研究就是這樣。難得找到好的資料，捨不得用一次就算了。前章曾提及《中大四十年》的特輯，當中載有〈鬼故〉一章。筆者見到後開心過中獎，畢竟鬼故事是甚少出現在「官方」或較「正經」的刊物之上（(๑˘ ₃˘๑)大家放心，拙作不會因此只限於中大鬼故事的講述）。

這個故事筆者覺得絕對不可以錯過，它知名度是：不管你是否中大學生，你都極有可能聽過這故事。《中大四十年》的編輯稱這個故事為「鬼故之冠」，那肯定是名副其實的。它不只是中大鬼故之冠，若稱它為香港大專界的鬼故之冠也是名實相副的。這個故事就是有名的〈辮子路〉了。

好吧！以下讓筆者先向大家講講「官方」的版本吧！▼▼▼

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其實，這本書已經是施博與筆者寫鬼、寫傳說的「第三季」了。我們都覺得越是研究傳說，越是覺得它們有趣。明明任何傳說總會有個源頭、有個原裝正版，但大多時候都是找不到的。當筆者以為中大學生報《中大四十年》算是「官方」的原裝正版時，筆者發現原來中大自己出版的不同刊物上竟已載有不同版本的〈辮子路〉故事。▼▼▼

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2007年的中大學生報《迎新特刊》上亦刊有辮子路的故事，其內容大約與之前兩個版本差不多吧！大概也是說在那段路上見到一個身穿白衣、梳着長長辮子、臉上沒了五官的女子。只是，該女子的死因跟之前的版本不一樣，說是：在跳火車的一剎，她頭上長長的辮子捲進火車的車輪，高速轉動的車輪把她的頭髮、頭皮甚至部分面皮也一併扯掉。後來，她走到常綠徑時不支倒下而死。

編按：〈辮子姑娘〉故事歷經改變，近年有版本甚至連地點也改變至鄰近火車軌道的環迥路！把後山書院夜歸的宿生嚇得膽戰心驚。

書名：香港都市傳說大百科

作者：施志明、潘啟聰



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