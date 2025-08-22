鬼節2025｜10個港產大學校園靈異傳說　中大牛尾湯、科大紅眼睛

【農曆7月 / 鬼節 / 盂蘭盆節 / 7月14 / 香港城市大學 / 香港浸會大學/ 嶺南大學 / 香港中文大學 / 香港理工大學 / 香港科技大學 / 香港大學 】農曆7月就是俗稱的「鬼月」，也是傳統民俗中的「鬼門開」。各位大學新鮮人對於自己所屬大學的校園鬼故事又知道多少呢？



不少大學校園鬼故都是同學們道聽塗說，都不是自己親身遇過。不過聽到師兄師姐講到「似層層」，讓是Freshman初入學的時候都真係幾驚。為了讓新入學的新鮮人們有個心理準備，小編就搜集了各大學的經典鬼故事幫大家打打底。

最經典的都莫過於香港大學的荷花池鬼故，傳說一位女學生愛上已婚男教授，兩人相約半夜十二點在本部大樓的荷花池私奔，可惜男方爽約，女生最終跳落荷花池自盡，自此女鬼冤魂不散，晚上在荷花池徘徊不斷向路過學生問時間。傳聞若午夜時分遇到女生問時間，切勿回答，否則拖你落池底陪佢！

【1】香港大學 - 天橋上懸掛的頭顱

話說某一年夏天，有一位女生因畢業試不合格而找教授「求分」，可是教授不肯更改決定，女生絕望之下，最終從鈕魯詩樓一躍而下輕生。怎料跳下時，頭顱卡在橋上打開的窗戶，結果身首異處，血灑四周。

清潔工人試圖將橋上的血跡擦走但不成功，最後唯有為天橋漆上橙紅色，以遮蔽血跡。當救護員到場後在中山廣場找到她的屍身，卻找不到人頭。自此，每逢有人半夜路過中山廣場向上望時，都會看到一個女生的頭顱懸掛在橋上。

【2】香港大學 - 荷花池女鬼

香港大學荷花池鬼故相當經典，傳說一位女學生愛上已婚男教授，兩人相約半夜十二點在本部大樓的荷花池私奔，可惜男方爽約，女生最終跳落荷花池自殺，自此女鬼冤魂不散，晚上在荷花池徘徊不斷向路過學生問時間。傳聞若半夜時分遇到女生問時間，切勿回答！

【3】中文大學 - 辮子姑娘跳火車

據說中大的火車路很猛鬼，70年代有一個梳長辮的姑娘由大陸偷渡來港，她本想趁火車慢駛時跳車逃走。但中途遇上職員查票，情急下趕緊跳車。由於辮子太長，她被列車勾住，當場被扯開頭皮和臉皮。她跳車的地段正是中大附近，所以她的鬼魂一直徘徊在這裡。

【4】中文大學 - 伯宿牛尾湯

從前聯合書院的伯宿住了一對醫科生情侶，女生住上層，男生住在下層。大家都覺得，這較有效減少偷窺情況發生。每晚二人都會各自在房內溫習直到凌晨。當時的宿舍沒有電話或ICQ，每逢異性探訪時間過後，女生都會從窗外吊下一盅牛尾湯給樓下的男友。

每次男友喝下這盅湯，都感到無比溫暖。翌日，他到樓上找其女朋友。但女友的同房就對這男生說，他的女友已於幾天前死於急病。男友聽後悲痛不已，想了一想，究竟這幾晚是誰吊牛尾湯給我？

【5】香港中文大學 - 志文111號房

八十年代末，新亞書院宿舍志文樓宿舍地庫111室中，住了一名電子工程系學生及一名醫科生。一天電子工程系學生獨自在房內溫習，頂不住考試壓力，決定用功課的電路板製了一個計時工具自殺，他將銅線全綁身上，接上電池及鬧鐘。時間到了，通電他就被電死在床上，七孔流血，染紅了地上階磚。

翌日醫科生返回宿舍，他見同房也不動以為他正睡覺。直至一整天後才發現同房已死。據聞醫科生其後雖離開該房間，卻患上精神病。校方決定把房號重新編排，以免學生知道哪間是111號房。不過有宿舍老鬼教路，該房內有個特別記號，就是其中一個階磚是紅色的。

【6】香港科技大學 - 紅眼睛

話說科大每間宿舍的房門都會安裝防盜眼，但有一間房在安裝時，令外面可以看到裡面，但大家都未有為意。直到有一次有個男生意外地發現了這個防盜眼的秘密，經常去偷看心儀的女生。

有一天，男生發覺從防盜眼看過去，竟只見一邊通紅。起初，他以為是房門後掛上了紅布，但越看越不妥，於是便拍門，但房內仍是無人回應。最終他將門用力一推，才發現那女生已吊頸自盡，而充滿血絲的雙眼，正瞪著防盜眼。

【7】香港理工大學 - 永不關燈的圖書館

這個鬼故相當經典，相信讀理大的同學都聽過。大家有沒有發覺，理大圖書館四樓的燈，是長年開著不會關？

據說曾有位大近視女生，在圖書館苦讀到深夜，一不小心就在桌上睡著了。而管理員在關燈閉館時亦沒有留意到。當女生醒來時，發覺四周漆黑一片，更不小心撞倒了書櫃，當場慘被書架壓死。從此，只要每到熄燈時間，就會聽到她的呼叫聲，亦由於此，校方便不敢再關四樓的電燈。

【7】香港理工大學 - Canteen 玻璃窗

有一年夏天，理大的一名外籍教授帶著五歲的兒子去游泳。教授在更衣後發現兒子不見了。時間一秒一秒過去，教授終於向救生員求助。救生員發現一個小孩在池底逗留很久。一看，原來這名小孩是教授的兒子。小孩原來被排水的通風口卡住，救上岸時已經斷氣了。

從那天起，每個坐在落地玻璃窗旁的學生都會看見一名小孩貼近玻璃，然後，身體從下半身開始消失。很多學生都被嚇得要死，而飯堂的生意亦大受影響。飯堂負責人迫於無奈在玻璃上貼上反光膠紙令學生看不到游泳池。

【8】香港城市大學：3M 廁所傳說

城市大學的3M男廁據說原本是女廁，但自從有女生於這裡自殺後，便不斷出現有女生目睹女鬼的事件。最後校方把女廁改建為男廁，藉此增加陽氣，而奇怪地鬧鬼事件也真的不再出現。所以城大的3M男廁，裡面是沒有尿兜的！

【9】香港浸會大學：Common Area 白影

浸會大學2007年底，一名浸大女生於宿舍Common Area疑因酒醉猝死，在事件發生之後，有不少深夜留宿在Common Area溫習的宿友，均看到一個呈白色的鬼影不時出現，甚至停留在Common Area，陪伴宿友溫習和玩樂！

【10】嶺南大學：義塚

嶺南大學搬入屯門後是依山而建，從校園位置望向山，已可看到大量山墳，所以鬼故事也很多。據聞義塚就在校園內，校方雖多次想拆掉，不過每次要動工時，便有工人受傷，或是患病，無法清拆。而更有工友表示，曾見過穿長衫的人和長髮的少女在義塚旁徘徊。

