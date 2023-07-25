袁彌昌被國安帶走服裝被嘲似監犯！但品牌大有來頭 要價竟近5位數

受市民熱烈關注的袁彌昌容海恩夫婦，於昨日（24日）被國安處警員帶到警署協助調查，經歷數小時的調查後就自行離去。但事件卻引起了網民另類的關注，大家關注的重點竟是放在袁彌昌身穿的衣服上，更嘲他衣服的樣式十分似「監犯」，形容是時裝車禍，不過原來品牌背後大有來頭！



（陳浩然攝）

昨日（24日）香港國安處懸紅100萬元通緝在美國籌組「香港議會」的袁弓夷兒子袁彌昌與其妻子新民黨立法會議員容海恩被國安處警員帶到灣仔警察總部調查。同日下午5時多，袁彌昌離開灣仔警察總部時，被拍到他一身出眾的裝扮。

有不少網民就事件在香港高登討論區展開討論，但除了對二人被帶到警署協助調查的關注之外，袁彌昌的一身打扮更是引起網民熱論。從他離開灣仔警察總部的途中可見，他身穿上身一件黑白花紋的恤衫，下身一條純黑色西裝褲。引起網民熱烈討論：「好似監獄囚犯」、「覺得呢套衫邪邪地，唔老黎」、「唔覺佢著左呢套會行衰運咩」、「佢著衫同揀老婆一樣咁有taste」、「衫腳放番出嚟啦！ 唔該」、「fashion嘅嘢，你識條鐵咩」、「擾亂落口供警察嘅視線」嘲諷他的衣著如同囚衣，引起了一場「時裝車禍」。

（陳浩然攝）

更有網民對他的上衣大感興趣：「好想知佢件衫喺邊度買？」原來袁彌昌身穿的黑白格花紋恤衫大有來頭！出自義大利高級時裝品牌Bottega Veneta的襯衫，網上不同平台的售價約$5,000至$9,000不等。價錢和品牌的知名度都不能小看。