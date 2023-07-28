韓國廚神白種元香港坐公園食兩餸飯 狂揀15款餸！網民激讚貼地

韓國有名廚神白種元來到香港親嚐香港的外食文化，第一站就是本地特色兩餸飯。更在YouTube上載影片記錄全過程，購買飯盒後更在公園長椅開餐，市民大讚食法貼地，引起網民紛紛留言。



YouTube@백종원 PAIK JONG WON截圖

近日，白種元來到香港尋找美食，並將此趟旅程拍攝成影片發佈到YouTube平台。影片中，白種元走到土瓜灣一帶揀選了其中一間兩餸飯食店，並在店內挑選了共15款餸菜，包括：咸蛋肉餅、臘腸炒芥蘭、椒鹽豬扒、咕嚕肉、四季豆炒肉碎等港式菜式，廚師更非常客氣，每款餸菜都裝得非常滿。他指：「份量超多」最後更以$190元港幣買走了5個飯盒。走到附近公園的路途中，白種元更指：「不可能賣得不好，盛那麼一大匙。我覺得這樣人們才不會在家裡煮，習慣不用自己煮而在外面買」。

走到公園後，白種元先逐一餸菜作介紹，再與其拍攝團隊一起用餐，他邊吃邊稱頌飯菜很美味，誇張道：「明天晚餐也在這裡吃吧」。更指這就是店舖大排長龍的原因，甚至直言韓國的菜式都比不上香港街頭的兩餸飯。旁邊的同行工作人員都大讚兩餸飯「有家常飯的感覺」。他亦很享受在公園的外食文化：「這是一種浪漫啊」，更指這樣有野餐的感覺。

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網民大讚白種元貼地：「把我們香港最普通最日常的兩餸飯，拍攝得像美食一樣」、「勁喎識得買this this rice，仲要係坐公園食，真係好貼地」、「貼地，真正得民心」、「真正貼地氣的韓國廚神」、「班crew好causal咁街拍，好低調」香港的網民都非常好客盡地主之誼，提議白種元下次要嘗試「男人的浪漫」一豆腐火腩飯。