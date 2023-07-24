印尼人5大禁忌｜用左手遞東西好冇禮貌　千萬別做一動作會招惡靈

每個國家都有不同文化背景的人，眾所周知，在香港有不少印尼人都有不吃豬肉的信仰和習慣，但除此之外你又知不知道印尼人還有哪些生活小禁忌？《開罐》記者就為大家講解與印尼人相處時需要注意的5大小動作！



《真相影印店》劇照

接觸印尼人的機會不需要走到印尼才有，在香港都有不少印籍人士，最貼身相處的可能就是印傭。但大家的生活習慣和文化必定有所不同，想和印傭姐姐建立良好關係，就更要先了解他們的生活習慣。快點看看有哪些小動作在和印尼人相處的時候不可以做！

👇 👇 👇即睇5大印尼人禁忌👇 👇 👇

【1】不喝酒

在飲食方面，因信仰的關係印尼人除了不吃豬肉以外，他們都不會喝酒。因此，大家在敬酒的時候就要留意，不要向他們邀飲助興。

【2】忌用左手遞東西

在印尼人的眼中，左手被視為骯髒、不潔淨的，使用左手遞東西都會被認為是不禮貌的行為。因此他們即使是握手、遞東西等都會避免使用左手。

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《愛的所有格》劇照

【3】忌用食指示意

在叫人或想指示的時候，很自然就會用食指指出方向或事物告訴對方。但印尼人眼中，用食指示意都是不禮貌、不尊重的行為。假如真的要用手指指向東西，大家可以用大拇指取替。

【4】忌摸頭

印尼人認為頭部是最神聖、不可褻瀆的身體部位。因此，任何人都不可以胡亂伸手去摸他們的頭部。

【5】忌吹口哨

吹口哨這個小動作對印尼人來說會招惹鬼魂、惡靈，因此印尼人很忌諱吹口哨。他們甚至覺得惡靈會對吹口哨的人給予懲罰。

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《娜娜：逝水年華》劇照

如果大家要和印尼人相處，就要記得這些小禁忌，免得令他們不高興。最重要都是大家接納不同文化背景的人。