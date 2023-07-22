遊客注意！泰國驚現新型呃錢騙局 專向華人下手　居民親教1招拆解

泰國曼谷是不少遊客旅遊的熱門地點，然而遊客多的地方往往就是最容易讓騙子有機可乘的地方！近日有不少網民就發文表示，泰國最近出現了一種新型的騙錢騙局，騙徒大多都聲稱自己為非泰國人，並與你閒聊搭訕，在你放下警戒心時便會開始行動，即使全程發生在你眼前，但你都會難以察覺...



近日，小紅書上時不時都會看到有網民表示，自己遊覽泰國時竟然神不知鬼不覺，便被人「順手牽羊」將錢騙走。有網民就分享指，當時於當地的7-11便利店前突然有一位自稱來自加拿大的人向她搭訕，並詢問她來自甚麼國家，當她回答後對方自己來自中國後，對方隨即便問她「人民幣跟美元怎麼換算」，後來更突然拿她的錢包，說「想看看人民幣」，讓她介紹人民幣上的風景是自甚麼景點，並寫在她的手機上。

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雖然一切都發生在她眼前，但當樓主回到家時竟發現自己竟少了4,000泰銖，然而估計對方就是在她於手機上寫中國的旅遊勝地時，便無聲無息地將錢拿走。有其他網民亦表示，若大家向騙徒表示「沒帶錢」的話，對方更可能會要求跟你回酒店看，到時候後果不堪設想！

圖自小紅書

有在泰國生活的內地網民就表示近日發現此等騙案「好多都是找國人下手」，因而教路若大家遇到這種情況其實只要向對方表示「i don't english sorry」，然後快步離開便可拆解，他還提醒遊覽泰國的大家，可將護照和大額現金放在酒店保險櫃鎖好，然後掛上禁止打掃的牌。

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此外，選擇酒店方面亦不要選太差的，因為安全性和員工質素都會有參差，而女生若打算前往泰國旅遊可帶備「防狼噴霧」以防不時之需，若買不到則可以將「酒精+辣椒面+醋+洗衣液/粉」混合裝起來以作代替，有備無患。