大暑禁忌一文看清　天氣最酷熱的一天竟是「大凶日」3類人易出事

23號迎來二十四節氣中的「大暑」，是氣候最酷熱的時刻。對此，台灣命理專家小孟老師指出，大暑為大凶之日，諸事不宜，除了分享當日禁忌之外，也點名3種人當天必走衰運，應要特別當心。



小孟老師說，古人稱「大暑熱不透，大水風颱到」，代表大暑若不夠熱，就會有颱風大雨。此外，古人也說「大暑熱不透，收成就不夠」，由此顯示大暑不夠熱，收成就不夠，他認為因此大暑「越熱越好」。

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大暑禁忌一、大暑不宜暴曬

小孟老師指出，大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

大暑禁忌二、忌辛辣與油膩食物

小孟老師提醒，大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

大暑禁忌三、室內冷氣不宜開太強

小孟老師說，室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

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大暑禁忌四、忌食冰冷食物

小孟老師表示，大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

大暑禁忌五、三類人易有衰事

屬鼠者當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑；雙魚座受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免沖到水煞；山羊座（魔羯座）受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意電子產品耗損。

大暑禁忌六、萬事不宜

大暑切忌不宜祭祀、搬家、動土等。以免過熱引發熱衰竭。

大暑開運法

小孟老師建議，當日大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。

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