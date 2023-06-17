2023下半年12生肖運程排行榜　屬兔犯太歲遇事業轉折一招趨吉避凶

【2023下半年12生肖運程】一轉眼來到年中，上半年的你們還好嗎？台灣命理專家湯鎮瑋老師在節目《女人我最大》中公布12生肖2023下半年的總運勢，無論好壞都要好好聽老師的話，相信就可以在下半年趨吉避凶了。



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第12名：龍

2023屬龍的人會有一顆「病符星」，健康方面一定要多注意，尤其不要心存僥倖，覺得事情過了就沒事了，可能還有更嚴重的在醞釀。另外，屬龍的也會感受到「天降大任必先苦其心志」，會有許多責任必須承擔，因此下半年所有遇到的狀況，都會讓你心靈與智慧成長。尤其2024年將面臨犯太歲，所以下半年就要有心理準備，包括人與人的相處間，你可能習以為常的玩笑話，其實對方已經忍耐很久會一次爆發，所以務必還是要注意。

第11名：雞

切記不要與人有金錢的往來，譬如合夥、投資，容易會有破財的狀況。

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第10名：牛

下半年會感受到環境的變化，所以會有種無妄之災的感覺，下半年建議要多累積自己的實力，然後要多注意健康，可能會有老毛病復發的可能。

第9名：蛇

下半年要多注意心血管和消化系統等健康問題，交通方面也可能會常遇到延遲的問題。

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第8名：虎

下半年會有貴人相助，但是也可能會體會到更多人生的無常，往好的方向想是你會放下很多的執著，比較不會想不開。

第7名：狗

今年「斷捨離」是你最重要的課題，如果不懂得斷捨離，下半年會有更大的災難等著你，千萬不要再把「我以為」三個字掛在嘴上，要放下太自以為的想法。

第6名：馬

今年是正沖太歲，雖然有一些機會但要懂得低調，要懂得接受批評，另外在付出工作上，不要覺得錢太少，因為是在廣結善緣的機會，財運會在2024年來報到。

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第5名：兔

下半年可能會遇到事業的轉折，面臨抉擇的時候有機會開創新局，而且往往會選對，而且不管會不會成功，都要廣結善緣，身旁陪你度過的親朋好友，更是要好好犒賞他們，你的付出會成就你下半年得到更多善緣。

第4名：猴

一部分屬猴的人還在處理去年的事情，所以今年會感覺特別忙，但在下半年會在障礙中殺出一條血路，因此忙碌的過程其實都是下半年很好的養分。

第3名：鼠

下半年有喜無災，只要身邊有喜事就不會有災害，就是所謂的「沖喜」，所以雖然屬鼠的人今年是「沖太歲」，可能會有血光之災、舊疾復發，所以若有多點喜事就能讓災害大事化小、小事化無。

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第2名：羊

下半年事業方面會有翻轉，工作越來越順利，但隨著事業越好，健康也要格外注意。

第1名：豬

下半年無論是事業、愛情等等都有重整的機會，所以下半年要多多衝刺而不是休息的時候，有任何新的機會來都要好好把握。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】