安普賢｜BLACKPINK Jisoo認愛！7件事看暖男由拳擊手變女神收割機

韓國大熱女團BLACKPINK成員@Jisoo於2日被D社爆熱戀韓國演員安普賢，消息一出Jisoo所屬的YG娛樂即火速認愛表示雙方都互有好感，「正在一點一滴瞭解對方」，而男方於其後亦透過公司迅速承認兩人正熱戀的消息。雙方友人表示兩日許多共同興趣，並相當體恤大家，而韓媒還透露Jisoo常常要飛往各地演出工作，而安普賢則會調整自己的行程來配合，爭取約會時間，可謂一位超級暖男，難怪能夠獲得Jisoo女神的芳心!



安普賢曾出演多套包括《太陽的後裔》、《她的私生活》、《梨泰院Class》、《以吾之名》等等的大熱劇集，而讓他登上演途巔峰的便一定是於《梨泰院Class》飾演飾演一位超級大反派富二代「張根源」，其邪惡又囂張的形象完全「深入民心」，令人不禁見他一次便想打他一次。但現實中安普賢除了是一位健康陽光曾獲全國拳擊大賽冠軍的男孩外，還是一位擁有超強烹調實力的「廚神」，接下來讓我們一同感受安普賢的魅力攻擊吧!

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1.公開與Jisoo正戀愛中

韓媒D社於昨日大爆韓國頂級女團BLACKPINK 成員Jisoo和演員安普賢熱戀中，消息一出雙方都迅速大方承認公開。根據韓媒指兩人早於5月已開始約會，而兩人的友人透露Jisoo除了平日行程外，大多都會留在家中，而每當Jisoo結束海外演唱會後，安普賢還會接載女方返家約會。此外為了能夠爭取更多見面約會的時間，安普賢還會特意遷就Jisoo的行程，相當甜蜜細心。

2.女神收割機

安普賢曾出演多套包括《太陽的後裔》、《她的私生活》、《梨泰院Class》、《以吾之名》等等的大熱劇集，曾與多位演藝界女神朴敏英、韓素希、申惠善、金高銀合作，可謂韓劇圈中的「女神收割機」!

3.金牌拳擊運動員

安普賢的健碩身材常常都讓大家「心心眼」，早於出道前安普賢其實是一位專業的「拳擊運動員」，還曾代表釜山贏得全國大賽的金牌，他於IG上曾分享他於拳擊比賽中獲勝的一幕，從影片中可見他拳拳都相當有Power!惟後來因練習拳擊經常受傷，雙親對此相當擔心，而最終決定轉行，從模特兒再往演員路發展。

4.熱愛戶外活動的陽光男孩

安普賢於《我獨自生活》中展現了對露營的熱愛，但除了露影外，他還有超多樣多元的興趣愛好，例如踩單車、釣魚、拍照等等，不論靜態和動態的活動都通通都難不到他!

5.金宇彬情同兄弟

安普賢除了曾「收割」不同女神外，就連男神都是他的「好兄弟」，安普賢最初是從任模特兒踏入演藝圈，而於模特兒學校時期便因金宇彬借衫而認識，兩認後來更是「情同兄弟」，當時安普賢入伍時金宇彬還是唯一送行的朋友，可見兩人的深厚感情。

6.曾暗戀宋慧喬

相信大家都必定看過韓國爆紅劇集《太陽的後裔》，安普賢於當中便飾演一位特種部隊中士，而他曾於綜藝節目中表示，拍攝劇集當時覺得宋慧喬相當有魅力，劇中的男生都超喜歡她，而自己亦笑言曾偷偷地暗戀宋慧喬長達6個月的時間!

7.超強料理實力的「煮演」

安普賢因從小便住在宿舍，自己在外生活超過17年，因而家頭細務以至料理都同樣超拿手，從節目《我獨自生活》可看到他與特別來賓好友EXO世勳露營時所做得準備工夫和料理手法都相當純熟了得，是名符其實的「煮演」，大家心目中的完美男人啊!

戀情消息曝光後，有大批網民於Jisoo和安普賢的IG留言，有不少Jisoo粉絲表示「尊重你的決定」，「恭喜你」，「希望你會一直幸福下去」，而於安普賢的IG亦同樣有大批粉絲表示很高興聽到兩人戀愛的消息，並拜託其好好要對待和照顧Jisoo，希望兩人的愛情能夠長長久久，幸福快樂。