港女搭的士車廂驚見「曱甴樂園」無數小強通車走!網民嚇:起晒雞皮

單單聽到「小強」兩個字，相信有不少人都已經「起雞皮」，大家又能否想像自己要與一群小強們一同乘車的場景呢?最近，有港男於社交平台上分享，其女友日前從銅鑼灣乘搭的士過海，上車後才發現的士上竟然有「無數小小強爬嚟爬去」，當她要求下車時，卻因的士已上橋正駛入紅隧，而無奈被逼需與小強們持續「近距離接觸」!



圖自Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」

日前，有男網民於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上發文分享指，女友於當日從銅鑼灣時代過海的士站乘搭的士前往大角咀，結果卻登上了一輛「好恐怖嘅的士」。網民表示，女友於開頭本只是看到一隻大曱甴於車頭位置，但後來才發現的士上原來不止一隻，而是全車不論前座或是後座都有「無數小強爬嚟爬去」!

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港男表示，女友見此隨即便要求下車，但奈何的士已經上橋正駛入紅磡海底隧道方向，司機亦表示需要「過左海先有得落」，最終過海後女友便在最接近隧道的佐敦地鐵站下車，正式結束了這場驚悚之旅。從港男所發布的影片當中可見到，的士的後座、前座、甚至車頭中間的後視鏡都有多隻小強走來走去，於司機的椅背上有數隻小強還沿著一條條波浪紋行走，尤如遊玩過山車般，整輛車都變成曱甴的「遊樂園」。

港男於貼文中並沒有公開完整的的士車牌號碼資料，惟其表示「始終司機大佬們都揾食艱難」，不希望令其太受影響，而女朋友亦沒有因這次經歷而受到任何傷害，發出該帖文只為提醒乘客們上車前多加注意。

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貼文一出隨即引起網民熱論，網民看過貼文和影片後都紛紛表示，「好恐怖」，「呢個真係有啲恐怖」，「好恐怖 我係的士佬都頂唔順」，還指超佩服樓主女友還可忍受到過海後才下車，「我上次試過，一上車見到個曱甴，我即刻落車」，「我諗我真係會喊出嚟如果落唔到車」，「唔好話過緊海，喺個海到我都照落車」，網民更表示的士上會有小強出現，是因「有部分(司機)會係㗎車度食瞓痾，所以有強強係正常」，但就質疑該輛的士為何衛生狀況如此惡劣還能通過年審。

資料來源:Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」