姜濤演唱會頭場亞博開鑼狀態Fit爆 網民錯重點:戰衣似這台式飲品

《MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023/24》個人演唱會於7月7日由Jer打響頭炮後,「教主」Anson Lo的個人演唱會也於7月26日圓滿落幕。MIRROR人氣王姜濤也於昨日(2日)在亞洲國際博覽館Arena舉行了第一場"WAVES" In My Sight Solo Concert的MIRO場,然而網民關注的重點卻錯誤地放在姜濤的衣著身上...



姜濤開場以經典的全黑打扮登場,連續表演了新歌 《濤》、《作品的說話》以及 《Master Class》,瞬間炒爆全場氣氛,令全場「姜糖」瘋狂尖叫。唱完頭三首歌曲後,他亦開口向一眾姜糖和觀眾答謝:「多謝大家見證我人生第一個演唱會,本身之前諗唔到演唱會嘅靈感,但其實我個名就係創意,好似今次演唱會嘅主題水嘅形態咁接受每一個批評!」

而姜濤昨晚邀請到ERROR的肥仔和林海峰擔任其演唱會頭場嘉賓,除了為姜糖們帶來精彩的表演之外,有眼尖網民關注的重點卻錯誤地放在姜濤的衣著身上。

有網民看到姜濤與兩位嘉賓的表演後,不禁指出姜濤服裝上的花紋與顏色,相當像數年前在香港風靡一時的「黑糖珍珠鮮奶」!當時市民為了買上一杯更甘願排上半小時隊去買,相當瘋狂。無可否認,燈光加上姜濤身上的橙色、白色花紋,確實與黑糖糖漿掛杯的虎紋有幾分相似。到底是搞笑的意外還是貪吃的姜濤有意而為之就不得而知了。

雖然有網民指姜濤仍然仲「漲漲地」,但現在看慣了其實覺得也「幾可愛」,另外近日有內地網民將日前姜濤接受本地傳媒的訪問轉載至小紅書上,內容是姜濤回應內地網民對他的抨撃,有內地網民認為姜濤的回應大方得體、有禮貌,讓他「都不好意思噴了」,也有內地網民認為姜濤懂得說話,比起內地的頂流好很多。甚至有網民指「怎麼辦,我突然理解香港人了,(姜濤)是有點可愛。」