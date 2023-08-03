港人7月北上消費估超40億！網民列內地3點完勝香港：去到不能自拔

自內地與香港正式通關後，每逢假日或周末有不少港人都會北上吃喝玩樂，根據入境處最新數字，7月份港人北上的人數超過468萬，與6月相比足足多出21萬人，按人數和政府統計處以往有關港人內地消費的金額計算，每個人平均為約$860元，港人於內地的消費額可達至40億港元!數據引起網民熱論，網民對此都表示「好正常」，深圳單憑3點已經超越香港，成為真「購物天堂」!



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政府入境處近日公布港人北上人數最新數字，數據顯示7月份前往內地的人數達到4,4685,471人次，平均每日便有超過16萬人北上。然而根據統計處於2015年11月所公布有關港人北上消費開支所看， 2014年港人北上不計算交通服務費用，每人的平均開支為860元，前往廣東省包括深圳的平均開支則為680元。若按照入境人數來計算，7月份港人北上消費的金額便能達至40億元。

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港人北上消費的數據引起網民熱論，網民對此表示「沒辦法」，「並不意外」，網民分享自己差不多每星期便會北上一次吃喝玩樂，從3月到現在「星期六在香港的日子5隻手指數完」，其指自己並不是不想光顧香港的食店和商店，而是深圳有3點完勝香港，到內地消費過後已經「不能自拔」。

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1.內地性價比極高

有大部分網民都直指，北上消費單單價錢已經「超吸引」，香港到連鎖快餐店食一餐飯都已經需要60-70蚊，香港租貴、人工貴、車費等等都昂貴。到內地消費，即使需要約100元車費，但計算車錢和三餐的價錢都不夠香港兩餐的價錢。此外，內地除了食品價格相宜，連日用品、家品等等的價錢都比香港低。

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2.服務態度天差地別

有不少網民則表示，香港價錢貴都並不是致命傷，香港最趕客的就是「服務態度」。網民指「

香港人無論係客定係服務員都好冇禮貌」，個個員工都「黑口黑面」，作為旅遊熱門地區，態度卻如此惡劣，連遊客來港都指「不要期待有服務」。反觀內地卻能讓「消費者有尊嚴」，網民指內地搭「滴滴」，司機會說「慢走」，離開小店店員會說「多謝光臨」，即使路邊攤都會「笑面道謝」，用比香港低的價錢便能獲得更好的服務，讓人難以留港消費。

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3.香港商店千篇一律

除了態度和價格外，網民還表示香港的商場店舖都是「千篇一律」，商場內的都是連鎖店，根本「嘢好睇、逛」。但內地卻會有不同的小店舖和品牌，還會有「古城」供大家閒逛和消費，讓大家能夠於市區都感受到古色古香。