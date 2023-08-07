港人欲請內地家傭來港　00後美女自薦做「姨姨」　網民：挑戰人性

「印尼人力仲介公會ASPATAKI」於8月2日宣布有關2021年所推出的「印傭零收費」政策，政策當中港人僱主需多付一項名為「招聘費」的費用，每位僱主未來或需多付約$4000-5000港元以作聘請，有港人僱主就曾表示欲引入內地家傭來港工作，惟近年內地新興名為「育嬰師」，「家庭陪伴師」等等的職位，當中不但大多都擁有高學歷，就連00後的少女都自薦願成為「姨姨」，令不少網民都表示「好大競爭力」!



印尼早前宣布將嚴格落實「印傭零收費」安排，即港人僱主需承擔印傭本需自費的費用，包括當地招聘中心的「招聘費」，每位僱主則需多付約$4000-5000港元的費用，而香港僱傭公會主席陳東風曾於電台上指現時聘請印傭的費用為$15,000至$18,000，若僱主需付招聘費，即聘請一位印傭則需約$20,000港元。

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對此香港家庭僱主協會主席馬珊兒曾表示，有港人僱主曾有意聘請內地傭工來港工作。然而近年內地的姨姨已經成為不同的「專業」，除了能夠專門照顧BB的「育嬰師」外，還有能夠接送返放學，照顧生活起居的「成長陪伴師」和「家庭陪伴師」。

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於小紅書上的內地僱傭中介公司帳號上，可看見當中有不少姨姨都擁有高學歷，每位姨姨都擁有不同的技能，例如「做飯香」，「海鮮煲湯」，「眼裡有活」，「早期(兒童)啟蒙」等等，而且內裡還有不少相當年輕的00後女孩自薦成為照顧小孩的「姨姨」。他們雖然年紀輕輕，但卻已相當有經驗，於平台上相當搶手，連網民都表示「好年輕的姐姐，寶寶很喜歡」。

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根據內地媒體所指，於內地大城市中育兒師，育兒嫂的月薪大概為1萬人民幣以上，專門的「月嫂」月薪更高達2萬元人民幣，就連鐘點工的價格每小時都超過50人民幣，個別還能達至80元人民幣。而香港的傭工月薪為約$4730港幣，兩者相比香港的價格比內地低接近1倍有多。

但有不少網民認為內地的「姨姨」們「相當有競爭力」，因姨姨們不但擁有高學歷，能說兩文三語溝通順暢，而且更擁有不同的育兒技巧和專業背景，雖然薪金較高但按其背景經驗來說都「相當值得」。有網民則指，雖然印傭的招聘費有所上漲，但按月薪來計算聘請印傭都相對較便宜。此外，網民更表示看到年輕姨姨們，「已經預計到好多家庭問題隨之發生」，「唔好挑戰人性」，直指想要聘請內地姐姐「過到老婆嗰關再講」。