內地網紅連遇7架的士拒載+劏客　拍片直擊蘭桂坊去銅鑼灣開價$XXX

香港人對於的士司機可以說是又愛又恨，既是不少人日常生活的必需品，卻又經常因不同的原因坐到一肚氣。昨日（6日）內地網紅「非洲十年」上載了影片到抖音，影片內容是他與他的助理想由蘭桂坊回到位於銅鑼灣的酒店，路程經App推算大約5公里。除了連續被4架的士拒載之外，也被數架「黑的」開價港幣$150到$200，讓他直指「希望這個行業能夠更加規範一點」。



內地網紅「非洲十年」以非洲的生活、身旁的美女助理以及霸道總裁般的富豪生活在內地具有相當高的知名度，在抖音有635萬個訂閱人數。日前他與他的助理「吉安」來港旅遊，晚上想截的士由蘭桂坊回到位於銅鑼灣的酒店，他用地圖App推算路程約5公里，需時大約8分鐘，App上指車費大約需要港幣$60左右。

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（抖音截圖＠非洲十年）

惟他除了先後被4架的士拒載外，還拍下了不少的士司機當面拒載和濫收車資的畫面，8分鐘的路程卻開口要求$200的車資，當「非洲十年」問「$100行嗎」，其中一名司機回覆「$150啦，$150最平㗎啦！」，最後「非洲十年」花了半個多小時才上到車，但仍然要支付$100，高於App估計的$60。

幾經波折上到車後，「非洲十年」也與的士司機閒聊一番，他問司機「為什麼這麼多出租車不載我們呢」，的士司機就回答「人哋要加多少少囉」，然後他又問司機「開的士一個月能賺多少錢」，司機指一個月能賺$23,000，並指也不夠養家糊口，不然星期六也不需要返工。

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影片的最後，「非洲十年」表示自己拍影片不是為了「黑」的士司機，他很明白各行各業都有自己的難處，但還是希望這個（的士）行業能夠更加規範一點，令不管香港人還是內地、外國的遊客都有更好的消費體驗，他亦指相當歡迎大家來香港旅遊，認為香港有很多東西還是值得大家一看。

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內地網民也許不太熟悉香港的法例以及的士司機的不良風氣，只覺得香港的物價真的高得驚人，也有內地網民指這種「隨便報價的車」還以為身處內地鄉下地方。不過也有內地網民留言提醒其他內地遊客，只要不是過海的話，直接上車講地址不用講價，司機無權拒載或者濫收車資。

（抖音截圖＠非洲十年）

而影片也隨即被香港網民轉載到本地Facebook群組，當中包括「的士司機資訊網 Taxi 」，有香港網民指「嗰啲係咁反對Uber（嘅）X街的士司機冇聲出啦，點解啲人寧願比多幾十蚊搭Uber都唔想正價益你哋呢啲的士司機」、「呢啲咪害羣之馬，搞臭成行！」，也有網民提出應盡快實行「的士扣分制」 ，打擊這些濫收車資的的士司機。

資料來源：非洲十年