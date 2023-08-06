港人訂造$1萬元外傭劏房僅寬68cm 窄過單人床似棺材!網民鬧無人性

香港作為一個國際大都會，人口密集，土地有限，長期以來一直面臨嚴峻的住屋問題。但由於香港很多雙職家庭經常因工作繁忙，會僱用外傭幫忙輕家務，然而家裡可能不大，提供外傭住宿成為一個新難題。為此，近日一家香港傢俬廠推出了一個「全新方案」，有僱主以一萬元可訂造外傭姐姐休息房，但就因為設計相當窄小引發熱烈討論，更被網民批評毫無人性！



《淪落人》劇照

香港寸金尺土，不少家庭空間有限，但又要平衡家庭成員舒適度與外傭的需要，有些家庭嘗試簡約佈置，使用可折疊床等節省空間，也有一些家庭會為工人姐姐訂造傢俬，以提供舒適的生活空間。然而，一家香港的傢俬廠在小紅書上分享一個為香港家庭設計的「菲傭姐姐零時休息房」，只需一萬港元左右即可解決姐姐的「住屋問題」，包安裝包運送。

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所謂「房間」以長方形兩層上下格設計，長194.5cm、寬68.5cm、高約250cm。上層為四方圍封的木板，留有一格小小的通風口，和設有格扇門邊氣；下層則是多個大大小小的抽屜櫃子，也有5階直身的梯級讓工人姐姐爬入上格床，相當「貼心」。

小紅書截圖

整個「房間」看起來就是位於房間一角的「扁扁高身櫃子」。而作為參考，標準單人床的尺寸大約寬度為90cm，68.5cm只有兩尺多一點，如果體格稍胖可能難以轉身，雖說即使能轉身也好，其實也轉不了多少。

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圖片在小紅書貼出後意外引起網民熱議，尤其是習慣了中國地大物博的內地網民，紛紛批評設計沒有人性，「我以為是個裝雜物的閣仔。己所不欲，勿施於人……這設計更像把人塞進櫃子裡，冷氣吹不進去」、「最起碼別密封起來啊，你給人家透下氣啊」、「68.5寬的床，這怎麼睡啊，再小應該要80公分吧」、「買個可折疊床都比這個舒服吧」、「像監牢」、「你們做出來難道不心痛嗎？」、「打地鋪算啦，好似棺材」、「太慘了菲傭」。

《淪落人》劇照

也有小部份早已習慣家裡較小的港人網民則反應淡然，坦言「我覺得對於在香港的菲傭來說已經很好了。最起碼有自己的私隱地方」、「好多人間屋根本就預留唔到一間房俾姐姐，其實真係唔可以怪人哋，起碼有張床位有私人空間已經好難得」。惟大部份中港網民都怒批這位傭主，認為他開了先例，將吸引其他僱主仿效，影響外傭的居住環境。

原帖：小紅書

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