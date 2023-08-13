戀愛專家批窮男勿拍拖「沒錢不要談戀愛」網民：20年前的價值觀

美國23歲戀愛專家埃里亞（Karla Elia）近來在網路上發表戀愛技巧引發爭論，她認為女生的時間比男生更珍貴，所以要經濟狀況比較差的男生不要隨便約會，以免耽誤女生青春，爭議言論在網路上掀起討論。



【圖輯】窮男勿拍拖？點圖放大看美國戀愛專家埃里亞（Karla Elia）怎麼說👇👇👇

+ 6

埃里亞表示，「許多女性不敢說出自己的擇偶標準，因為她們怕找不到這樣的男人，但其實有很多男性是願意為伴侶付出，我們不應該認為男女平等，女性本來就是要被疼愛的」。

埃里亞還指出，經濟狀況條件不好的男性根本就不應該約會，「他要有經濟能力才能『投資』女人，我知道我可以負擔得起自己想要的生活方式，如果有達不到條件的人想追我，我會和他說，『謝謝，下一位』」。

【相關圖輯】開口埋口講分手遲早變真！網民熱議10個拍拖禁忌 AA制要睇情況？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

埃里亞表示，她的丈夫就是符合這樣條件的人，她於去年5月與25歲丈夫達斯汀（Dustyn Elia）結婚，對方原本在美國海軍擔任高級職位，平時也有投資股票，所以經濟狀況十分穩定，可以全力支援她的生活，讓她可以追逐自己的人生目標。

相關言論發表後引發網友爭論，有人批評她的觀念根本就是20年前的價值觀，現代女性已經不需要依靠男人，不過也有人贊同她的說法，認為她只是指出女性應該要找條件相當的伴侶，沒必要為了婚姻委屈自己。

【相關圖輯】千祈咪同呢種人拍拖！15個跡象反映對方極自戀 不分男女一樣係渣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 62

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】