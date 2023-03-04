星座愛情｜拍拖暗戀就會失魂排行榜　獅子自戀金牛務實都中招

請珍惜身邊那些不吝付出愛的人，他們也一定需要被珍視和喜愛~



第12名 射手座｜人馬座

愛情只在射手生命中佔有較少的分量，他更多樂趣來自於不斷超越過去的自己。偶爾要死要活的樣子，多半不是真的放不下誰，而是自尊上的不甘。

第11名 摩羯座｜山羊座

不能根據摩羯的表現來判斷他是否被愛衝昏了頭腦，天生的責任感和忍耐力讓他在關係中可以承受很多常人所不能的。可這個星座的底色並不相信愛情，隨時用第三隻眼冷眼旁觀，他對親密過敏，從不敢真的依賴，除了自己給的安全感。

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第10名 水瓶座

上頭和下頭，對水瓶來説都很快，那個勁兒一旦過去，立刻就人間清醒。有時甚至到了絕情的地步，前一秒山盟海誓矢志不渝，下一秒説沒感覺就真的半點留戀都無。

第9名 白羊座｜牡羊座

年輕時的荷爾蒙讓白羊遇到對味的人就立刻馬上想拿下，一刻不能忍。長大成熟了，他不再輕易被被情情愛愛束縛。心態很開放，拿得起放得下，對愛的態度變得隨緣和灑脱。

第8名 處女座

理性且高標準的處女座，似乎跟戀愛腦無關。但如果遇到會激發他崇拜感的對象，只能認栽。常常會在莫名的不安中，變得卑微起來。

第7名 天秤座

心裏再悸動，天秤還是能保持優雅。他的熱情在關係穩定後會逐漸冷卻，但還是很需要陪伴。在很多事上能換位容忍，但觸碰了底線會痛定思痛，及時抽身，算是愛得很有原則。

第6名 雙子座

雙子是不是戀愛腦，取決於現在是幾點鐘。白天的他可以什麼都不在乎、無所謂，隔絕一切悲觀念頭。可一到晚上就瞎琢磨起來，情緒氾濫，內心衝突全跑出來，神經脆弱得受不了關係中一點點風吹草動。

第5名 獅子座

雖然愛自己才是獅子的終身課題，但經歷浪漫關係對他也有着重要意義，可以拓展對生命的體驗。踏入愛河，有時會令其變得瘋狂，有時帶來憂鬱……無論如何，他常把自己當做戲劇主角，寧可轟轟烈烈地遭罪，也不要平淡。

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第4名 天蠍座

要説到對愛的懷疑程度，天蠍不輸摩羯，可不同的是他又偏偏抱着一絲期望，渴望奇蹟。因此一邊親手打破和諧考驗對方，一邊又在受了重傷的狀態下還不肯放手，力挽狂瀾。

第3名 金牛座

都説金牛務實，沒錯，如果問題是愛錢還是愛有錢的人，恐怕他會毫不猶豫地選前者。可其實，又分別是個痴心不改的死心眼，一旦動心，除了自己醒悟，誰也拉不回來。就算毫無回報，都可以堅持暗戀100年。

第2名 雙魚座

屈居第二，因為雙魚實際的上心程度和表面看起來的樣子比較……你懂的。並且，在乎是真的，但跟追星似的，一個塌房了他還有無數牆頭可迷戀。不管怎麼説，憑腦洞和濾鏡將一個不被看好的對象幻化成神，足夠壓軸出場了。

第1名 巨蟹座

敏感使巨蟹受傷，心軟使他易被拿捏，念舊使他難以重新開始——就整個陷進去還拔不出來，害！

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