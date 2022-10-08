拍拖4句廢話　佔不到便宜還會加速分手　狂問「你去咗邊」是大忌

每個人的個性不同，自然在交往中會需要磨合，或許有些人個性直接或言詞犀利，但用錯地方就會適得其反！



男女交往最好不要出現這4句話，不但傷人對自己本身也沒好處，甚至還可能加速分手。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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否定對方的一切

類似「你有在乎過我的感受嗎？」，這句話幾乎完全否定雙方所有互動與犧牲的一切，之前希望對方希望你能開心所做的任何事情，彷彿都打動不了你，而且還再補上一刀類似「你根本不了解我」的態勢，是句完全不公平且任性的指控。

不明究裡的質問

「你去哪裡了？」、「你人跑去哪？」、「這是你做的吧？」這種認真的質問，尤其是沒有證據的臆測，最容易引起第一時間的反感，對方回覆的話語相信也不會很好，反而更達不到想要的答案。不如先說明「我很擔心，你跑去哪裡了？」

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否決對方的好意

對方為你煮飯，吃了一口卻說「我不太想吃」，或是買了一件衣服，卻直接明講「這不是我的風格」，或許你擔心若說謊，後面還有更多難吃的飯菜要吃、不喜歡的衣服要穿，但直接否決對方的心意絕不是好事，可以用更婉轉的說法，像是「每天煮飯太累，一周休息3天出去吃吧」、「以後我可以陪你一起選衣服」。

使喚對方做事

兩人相處務必互相尊重，不要把對方當成自己小弟或小妹使喚，硬要對方配合或順著自己意思做事，遲早會讓另一方大爆發。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】