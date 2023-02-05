點解咪同韓國男拍拖？瑤瑤呻大男人　但有一優點令交往前期很幸福

台灣女星黃喬歆（瑤瑤）過去曾與韓國男友以結婚為前提交往，穩定在一起5年的他們，卻在去年年底協議分手，近期黃喬歆就在錄製節目時透露，自己不太能接受韓國的大男人主義。



【圖輯】點圖放大看更多瑤瑤黃喬歆IG美照👇👇👇

+ 32

黃喬歆曝：韓男大男人主義難適應

黃喬歆在節目《小明星大跟班》上提到，有過一段台韓異國戀的她，其實不太能接受韓國男生們的大男人主義，舉例自己和前男友第一次見面，兩人吃了一鍋約600元（台幣）的雞湯，對方看了菜單後就一直說很便宜，要她多點幾隻，當下就讓黃喬歆心裡不是很舒服：「我心想6百塊（台幣）也不便宜，而且只有兩個人是要吃幾隻？」韓國男生會幫女友付錢這件事情，在她眼中，有一部分很像是他們自尊心作祟，感覺很不舒服。

【相關圖輯】千祈咪同呢種人拍拖！15個跡象反映對方極自戀 不分男女一樣係渣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 62

台女都知道韓男花心？

節目來賓就分享，他注意到台灣女友和韓國女友，交往時，台灣女生會想要黏在男友身邊，但韓國女生則偏好各做各的事情，不會很「黐身」，為此，黃喬歆解讀，台灣女生會比較黏韓國男友：「是因為台灣女生普遍都知道韓國男生很花心，聚會現場有女生的話，他們很容易有曖昧的舉動。」

【相關圖輯】開口埋口講分手遲早變真！網民熱議10個拍拖禁忌 AA制要睇情況？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

韓男嘴甜懂女生，台男較含蓄

黃喬歆從自身經驗中分析，韓國男生追女生非常積極，交往前期也都很幸福，韓國男生們真的比較懂得討女生開心：「我之前在韓國跟一個男生見面，他會一直看著妳說『妳好漂亮』，你一聽就覺得喜歡。」 相較之下，台灣男生就真的比較含蓄。

延伸閱讀：

放棄愛情後遇到真愛！梁詠琪閃嫁外籍尪10年仍甜蜜，女兒混血五官曝光

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】