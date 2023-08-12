MissAV8月最受歡迎女優TOP20　河北彩花跌出10強！呢位排名竟暴升

夏日熱辣辣，當然要看一些「清涼」的東西來消消暑啦!MissAV網站最新的8月最受歡迎排行榜已經出爐，今個月的排行榜再一次大洗牌，上月連TOP20不入的森日向子，這次直入10甲排名第8名，但令人最震驚的是即將於8月15日發布最後一套引退作的三上悠亞，和連續位居前三甲超過三個月的河北彩花，排名竟然都被「這」位女優超越!究竟這位「黑馬」是誰呢?大家快看看吧!



成人影片網站MissAV最近公布最新8月最受歡迎女優排行榜，有「AV女王」之稱的三上悠亞早前正式曝光將於8月15日發布的最後引退作海報和預告片，預告片中可見引退作的尺度都比以往大，讓不少老司機們都表示超期待。這次三上的排名亦依然處於頭三甲，排名第三，不知即將發布的引退作會否讓三上直登上「冠軍寶座」呢?

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然而這次排行榜亦有多位女優排名大洗牌，有數位女優排名暴升，惟排名第2的 「渚光希」最為令人驚訝，上個月排名15的 渚光希竟爆升13名，直闖三甲排名第二，不但擠下三上，就連位列三甲超過3個月的河北彩花排名都被超越。想知道還有哪些女優上榜?排名第幾?快看看最受歡迎榜的TOP20女優榜單啦!

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MissAV 8月最受歡迎女優TOP 20

第20位 稻場流花

第19位 波多野結衣

第18位 河北彩花

第17位 沙月芽衣

第16位 深田詠美

第15位 彌生美月（弥生 みづき）

第14位 濱崎真緒

第13位 奏音花音

第12位 永瀨唯

第11位 美園和花

第10位 篠田優（篠田ゆう）

第9位 美谷朱里

第8位 森日向子

第7位 白桃花

第6位 木下日葵

第5位 樞木葵

第4位 東條夏（東條なつ）

第3位 三上悠亞

第2位 渚光希（渚みつき）

第1位 松本一香（松本いちか）